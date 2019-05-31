У наслідок інсульту помер відомий український тренер



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Михайло Рурак підготував чимало знаних атлетів ФЛАУ

Михайлові Рураку було всього 68 років

Українська легка атлетика зазнала тяжкої втрати. 30 травня на 68-му році життя після тривалої хвороби помер Заслужений тренер України, Заслужений працівник фізичної культури та спорту України Михайло Рурак.

Михайло Іванович за свою тренерську кар’єру дав путівку в життя багатьом уславленим легкоатлетам – рекордсменам України, переможцям та призерам чемпіонатів світу, Європи та Олімпійських ігор.

Торік у липні Михайло Рурак важко занедужав – переніс інсульт, який ускладнювався запаленням легенів. За життя чоловіка лікарі, рідні й близькі боролися десять місяців, але врятувати Михайла Івановича не змогли.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Майстра…

Джерело: Федерація легкої атлетики України