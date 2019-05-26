У Нідерландах футбольний арбітр зарахував власний гол (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Гол футбольного арбітра RTV Oost

Курйозний епізод стався в матчі четвертого дивізіону

У Нідерландах стався вкрай курйозний епізод під час матчу між командами «Харкемасе Бойз» та «ХСВ Хук» (4:2) у четвертому дивізіоні футбольної першості.

У другому таймі поєдинку арбітр зарахував гол «ХСВ Хук», у якому сам взяв безпосередню участь. Під час атаки після удару в кут воріт м’яч відлетів до арбітра, а вже від нього перетнув лінію воріт.