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    У Нідерландах футбольний арбітр зарахував власний гол (відео)

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    Гол футбольного арбітра - У Нідерландах футбольний арбітр зарахував власний гол (відео)
    Гол футбольного арбітра
    RTV Oost

    Курйозний епізод стався в матчі четвертого дивізіону

    У Нідерландах стався вкрай курйозний епізод під час матчу між командами «Харкемасе Бойз» та «ХСВ Хук» (4:2) у четвертому дивізіоні футбольної першості.

    У другому таймі поєдинку арбітр зарахував гол «ХСВ Хук», у якому сам взяв безпосередню участь. Під час атаки після удару в кут воріт м’яч відлетів до арбітра, а вже від нього перетнув лінію воріт.

    Курйозний гол арбітра
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