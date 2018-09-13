У Red Bull спростували чутки про перемовини із Міком Шумахером



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Мік Шумахер

Син семиразового чемпіона Формули-1 не стане пілотом Toro Rosso

Спортивний консультант Red Bull Гельмут Марко відреагував на чутки, ніби Мік Шумахер може стати пілотом Toro Rosso у сезоні Формули-1 2019 року.

Мік Шумахер останніми тижнями вразив усіх своїми виступами у європейській Формулі-3, де німець виграв шість гонок з останніх десяти і наразі лише на три очка відстає від лідера заліку Дена Тіктема.

Якщо Мік закінчить сезон у топ-3, він здобуде право на отримання Суперліцензії, яка дозволяє виступати у Формулі-1.

Раніше повідомлялося, що спортивний консультант Red Bull Гельмут Марко вже почав перемовини з Шумахером щодо переходу до Toro Rosso у 2019 році, але наразі австрієць спростував цю інформацію.

Він зазначив, що має список із десяти претендентів на обидва місця в Toro Rosso, але син семиразового чемпіона Формули-1 не включений в нього.

«Його немає в нашому списку, і ми взагалі не контактували з ним», - наголосив Марко.

Джерело: ua.Motorsport.com