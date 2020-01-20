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    Новини

    У Рівному будують новий Палац спорту (фото)

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    Спорудження нового Палацу спорту в Рівному - У Рівному будують новий Палац спорту (фото)
    Спорудження нового Палацу спорту в Рівному
    ЧаРівне

    Арена має стати домашньої для головних баскетбольних команд міста

    У Рівному триває будівництво нового Палацу спорту, який має стати домашньою ареною для головних баскетбольних команд міста.

    Наразі на об’єкті вже проводять роботи з накриття будівлі та встановлюють трибуни на 3000 місць.

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    У Рівному будують новий Палац спорту (фото)
    У Рівному будують новий Палац спорту (фото)
    У Рівному будують новий Палац спорту (фото)
    У Рівному будують новий Палац спорту (фото)

    Будівництво триває за ініційованою ФБУ програмою. У ході її реалізації частину коштів на спорудження виділяє держава, а ще частину місцева влада.

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    Місцевий Баскетбольний клуб «Рівне» очолює колишній гравець збірної України Сергій Ліщук. У структуру клубу входять чоловіча команда, яка наразі виступає в вищій лізі та жіноча з Суперліги.

    Очікується, що після завершення будівництва чоловіча команда з Рівного ввійде до кола учасників Суперліги.

    баскетбол Рівне Федерація баскетболу України
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