У Рівному будують новий Палац спорту (фото)
Спорудження нового Палацу спорту в Рівному
ЧаРівне
Арена має стати домашньої для головних баскетбольних команд міста
У Рівному триває будівництво нового Палацу спорту, який має стати домашньою ареною для головних баскетбольних команд міста.
Наразі на об’єкті вже проводять роботи з накриття будівлі та встановлюють трибуни на 3000 місць.
Будівництво триває за ініційованою ФБУ програмою. У ході її реалізації частину коштів на спорудження виділяє держава, а ще частину місцева влада.
Місцевий Баскетбольний клуб «Рівне» очолює колишній гравець збірної України Сергій Ліщук. У структуру клубу входять чоловіча команда, яка наразі виступає в вищій лізі та жіноча з Суперліги.
Очікується, що після завершення будівництва чоловіча команда з Рівного ввійде до кола учасників Суперліги.