Бродський та Коломойський обговорили зміни в суддівстві баскетбольної Суперліги



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Ігор Коломойський та Михайло Бродський зустрілися на матчі Суперліги ФБУ

На матчі плей-оф чемпіонату України з баскетболу можуть запросити іноземних арбітрів

У плей-оф баскетбольної Суперліги поточного сезону можуть запросити іноземних арбітрів. Про таку ідею в інтерв’ю Радіо НВ повідомив президент Федерації баскетболу України Михайло Бродський.

«Ігор Коломойський переживає за суддівство. Він вважає, що судді погано судять та хвилюється, адже колись було таке, що футбольні арбітри робили ставки на матчі. Ми з ним домовилися, що знайдемо людину, яка буде відслідковувати аномальні ставки. Перед плей-оф Суперліги я ініціював та надіслав у клуби пропозицію, щоб головними арбітрами на матчах були іноземці. Якщо клуби погодяться, ми надішлемо відповідний запит у ФІБА», - повідомив Бродський.

Михайло Бродський та Ігор Коломойський зустрічалися напередодні зазначеного інтерв’ю очільника федерації на матчі Суперліги «Київ-Баскет» - «Дніпро» (97:92).

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Зустріч президентів провідних українських баскетбольних клубів запланована на 1 лютого.