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    У Росії на час проведення ЧС-2018 з футболу заборонять смажити шашлики

    • Сьогодні, 16:56
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    Фото ТАСС
    Фото ТАСС

    У країні-агресорі вирішили взятися за боротьбу з пожежами

    У містах, де пройдуть матчі Чемпіонату світу-2018 з футболу, буде введено особливий протипожежний режим.

    Таку рекомендацію дала регіонам урядова комісія з ліквідації надзвичайних ситуацій.

    Особливий режим передбачає заборону на розведення багать і спалювання трави. Конкретні заходи визначає муніципальна влада. Більшість не дозволяє у тому числі і пікніки зі смаженням шашликів на мангалі.

    Особливий протипожежний режим буде введений у період проведення Чемпіонату світу з футболу.

    На території міських округів, які будуть приймати матчі, планується заборонити розкладити багаття на землях всіх категорій, а також випалювати суху траву. Якщо ж лісопожежна обстановка ускладниться, громадянам можуть заборонити відвідування лісів.

    Особливий протипожежний режим передбачає додаткові вимоги безпеки, які затверджує регіональна чи муніципальна влада. В основному під заборону підпадає не тільки розкладання звичайних багать, а й використання мангалів.

    В умовах особливого протипожежного режиму діють підвищені штрафи за порушення.

    У період дії особливого протипожежного режиму також заборонено спалювання сміття, а власники й орендарі земельних ділянок «зобов'язані регулярно очищати території від легкозаймистих відходів, опалого листя, сухої трави».

    Однак фахівці визнають, що навряд чи ця заборона буде дотримуватися, люди все одно у хорошу погоду вийдуть на пікніки з шашликами. Й у такій ситуації можливий точковий контроль, але покарати всіх порушників не вийде.

    Чемпіонат світу-2018 пройде з 14 червня по 15 липня на 12 стадіонах в 11 містах Росії: Москві, Калінінграді, Санкт-Петербурзі, Волгограді, Казані, Нижньому Новгороді, Самарі, Саранську, Ростові-на-Дону, Сочі, Єкатеринбурзі.

    Джерело: Известия

    Росія НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат світу надзвичайні ситуації ЧС-2018
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