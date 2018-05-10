У Росії на час проведення ЧС-2018 з футболу заборонять смажити шашлики

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Фото ТАСС

У країні-агресорі вирішили взятися за боротьбу з пожежами

У містах, де пройдуть матчі Чемпіонату світу-2018 з футболу, буде введено особливий протипожежний режим.

Таку рекомендацію дала регіонам урядова комісія з ліквідації надзвичайних ситуацій.

Особливий режим передбачає заборону на розведення багать і спалювання трави. Конкретні заходи визначає муніципальна влада. Більшість не дозволяє у тому числі і пікніки зі смаженням шашликів на мангалі.

Особливий протипожежний режим буде введений у період проведення Чемпіонату світу з футболу.

На території міських округів, які будуть приймати матчі, планується заборонити розкладити багаття на землях всіх категорій, а також випалювати суху траву. Якщо ж лісопожежна обстановка ускладниться, громадянам можуть заборонити відвідування лісів.

Особливий протипожежний режим передбачає додаткові вимоги безпеки, які затверджує регіональна чи муніципальна влада. В основному під заборону підпадає не тільки розкладання звичайних багать, а й використання мангалів.

В умовах особливого протипожежного режиму діють підвищені штрафи за порушення.

У період дії особливого протипожежного режиму також заборонено спалювання сміття, а власники й орендарі земельних ділянок «зобов'язані регулярно очищати території від легкозаймистих відходів, опалого листя, сухої трави».

Однак фахівці визнають, що навряд чи ця заборона буде дотримуватися, люди все одно у хорошу погоду вийдуть на пікніки з шашликами. Й у такій ситуації можливий точковий контроль, але покарати всіх порушників не вийде.

Чемпіонат світу-2018 пройде з 14 червня по 15 липня на 12 стадіонах в 11 містах Росії: Москві, Калінінграді, Санкт-Петербурзі, Волгограді, Казані, Нижньому Новгороді, Самарі, Саранську, Ростові-на-Дону, Сочі, Єкатеринбурзі.

Джерело: Известия