У Росії вбили чемпіона з кікбоксінгу



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Сєргєй Карпенко nation-news.ru

Колишнього спортсмена знайшли застреленим

У Росії вбили колишнього чемпіона країни з кікбоксингу Сєргєя Карпенка. Його знайшли на набережній у Санкт-Петербурзі з вогнепальною смертельною раною голови, інформує Р-Спорт.

Карпенко зник ще за тиждень, про що вже повідомлялося.

Нагадаємо, раніше в США після бою помер боксер Максим Дадашев, а 36-річний боксер Артьом Ігнатьєв помер від інсульту.

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