У Росії вбили чемпіона з кікбоксінгу
Сєргєй Карпенко
nation-news.ru
Колишнього спортсмена знайшли застреленим
У Росії вбили колишнього чемпіона країни з кікбоксингу Сєргєя Карпенка. Його знайшли на набережній у Санкт-Петербурзі з вогнепальною смертельною раною голови, інформує Р-Спорт.
Карпенко зник ще за тиждень, про що вже повідомлялося.
Нагадаємо, раніше в США після бою помер боксер Максим Дадашев, а 36-річний боксер Артьом Ігнатьєв помер від інсульту.
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