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    Знаменитий фанатський хіт про Путіна потрапив у ефір російського каналу (відео)

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    Уболівальники на матчі Литва - Україна - Знаменитий фанатський хіт про Путіна потрапив у ефір російського каналу (відео)
    Уболівальники на матчі Литва - Україна
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    Литовські та українські фани спільно виконали хіт про російського диктатора

    Під час матчу кваліфікації чемпіонату Європи-2020 Литва – Україна литовські та українські футбольні вболівальники спільно заспівали відомий хіт про російського диктатора «Путін – х***ло».

    Епізод без цензури потрапив у ефір російського каналу «Матч ТВ».

    Нагадаємо, збірна України перемогла на виїзді в Литві з рахунком 3:0, зміцнивши лідерство в групі.

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