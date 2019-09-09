Знаменитий фанатський хіт про Путіна потрапив у ефір російського каналу (відео)
Уболівальники на матчі Литва - Україна
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Литовські та українські фани спільно виконали хіт про російського диктатора
Під час матчу кваліфікації чемпіонату Європи-2020 Литва – Україна литовські та українські футбольні вболівальники спільно заспівали відомий хіт про російського диктатора «Путін – х***ло».
Епізод без цензури потрапив у ефір російського каналу «Матч ТВ».
Нагадаємо, збірна України перемогла на виїзді в Литві з рахунком 3:0, зміцнивши лідерство в групі.