У Росії знайшли мертвою п'ятиразову чемпіонку Європи з кікбоксингу
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Розсилка
Діана Каратєєва, за попередніми даними, загинула через чадний газ
П'ятиразова чемпіонка Європи з кікбоксингу Діана Каратєєва знайдена мертвою у своєму будинку в Абакані (Республіка Хакасія, Російська Федерація).
Про це повідомляє прес-служба міністерства спорту Хакасії.
«Діана Каратєєва була знайдена у своєму будинку без ознак життя. 16 вересня її виявили друзі, які викликали реанімаційну бригаду. За попередньою версією, причиною загибелі 23-річної мешканки столиці Хакасії став чадний газ», - йдеться у повідомленні.
Обставини смерті дівчини з'ясовує слідче управління Слідчого комітету Росії у республіці Хакасія.
Діана Каратєєва – переможець і призер всеросійських і міжнародних турнірів з кікбоксингу. У минулому – член збірної Росії.