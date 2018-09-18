У Росії знайшли мертвою п'ятиразову чемпіонку Європи з кікбоксингу



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Діана Каратєєва, за попередніми даними, загинула через чадний газ

П'ятиразова чемпіонка Європи з кікбоксингу Діана Каратєєва знайдена мертвою у своєму будинку в Абакані (Республіка Хакасія, Російська Федерація).

Про це повідомляє прес-служба міністерства спорту Хакасії.

«Діана Каратєєва була знайдена у своєму будинку без ознак життя. 16 вересня її виявили друзі, які викликали реанімаційну бригаду. За попередньою версією, причиною загибелі 23-річної мешканки столиці Хакасії став чадний газ», - йдеться у повідомленні.

Обставини смерті дівчини з'ясовує слідче управління Слідчого комітету Росії у республіці Хакасія.

Діана Каратєєва – переможець і призер всеросійських і міжнародних турнірів з кікбоксингу. У минулому – член збірної Росії.