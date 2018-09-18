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    У Росії знайшли мертвою п'ятиразову чемпіонку Європи з кікбоксингу

    • Розсилка
    У Росії знайшли мертвою п'ятиразову чемпіонку Європи з кікбоксингу

    Діана Каратєєва, за попередніми даними, загинула через чадний газ

    П'ятиразова чемпіонка Європи з кікбоксингу Діана Каратєєва знайдена мертвою у своєму будинку в Абакані (Республіка Хакасія, Російська Федерація).

    Про це повідомляє прес-служба міністерства спорту Хакасії.

    «Діана Каратєєва була знайдена у своєму будинку без ознак життя. 16 вересня її виявили друзі, які викликали реанімаційну бригаду. За попередньою версією, причиною загибелі 23-річної мешканки столиці Хакасії став чадний газ», - йдеться у повідомленні.

    Обставини смерті дівчини з'ясовує слідче управління Слідчого комітету Росії у республіці Хакасія.

    Діана Каратєєва – переможець і призер всеросійських і міжнародних турнірів з кікбоксингу. У минулому – член збірної Росії.

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