«Динамо» придбало основного гравця збірної України
Олександр Караваєв тепер динамівець
ФК «Динамо»
Олександр Караваєв обрав номер, під яким виступав Олег Гусєв
Київське «Динамо» і луганська «Зоря» досягли згоди про трансфер 27-річного гравця національної збірної України Олександра Караваєва.
Як повідомляє офіційний сайт киян, контракт Караваєва з «Динамо» розрахований на чотири роки. Фінансові умови угоди не розголошуються, хоча раніше ЗМІ писали, що кияни заплатили за гравця 1 мільйон і 250 тисяч євро.
У «Динамо» Олександр буде виступати під номером 20, під яким раніше виступав Олег Гусєв.
У минулому сезоні Караваєв зіграв за «Зорю» в 38-ми матчах у всіх турнірах і забив 10 м'ячів. За збірну України Олександр провів 22 гри і відзначився одним голом.
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