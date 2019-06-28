«Динамо» придбало основного гравця збірної України



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Олександр Караваєв тепер динамівець ФК «Динамо»

Олександр Караваєв обрав номер, під яким виступав Олег Гусєв

Київське «Динамо» і луганська «Зоря» досягли згоди про трансфер 27-річного гравця національної збірної України Олександра Караваєва.

Як повідомляє офіційний сайт киян, контракт Караваєва з «Динамо» розрахований на чотири роки. Фінансові умови угоди не розголошуються, хоча раніше ЗМІ писали, що кияни заплатили за гравця 1 мільйон і 250 тисяч євро.

У «Динамо» Олександр буде виступати під номером 20, під яким раніше виступав Олег Гусєв.

У минулому сезоні Караваєв зіграв за «Зорю» в 38-ми матчах у всіх турнірах і забив 10 м'ячів. За збірну України Олександр провів 22 гри і відзначився одним голом.