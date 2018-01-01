У студентській баскетбольній лізі США відзначився успіхами ще один українець
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Цього разу титул «найкращого» отримав Євген Сахнюк
Українця Євгена Сахнюка визнано найкращим гравцем захисту за тиждень у конференції CACC (Central Atlantic Collegiate Conference) студентської баскетбольної ліги США.
Сахнюк виступає у другому дивізіоні NCAA за команду Університету Томаса Джефферсона, інформує офіційний сайт Федерації баскетболу України.
В останніх поєдинках його команда перемогла Джорджиан Корт (84:82) та Фелісіан (60:56).
У цих матчах киянин набрав відповідно 23 очки та 14 підбирань і 14 очок та 9 підбирань. Також зробив 10 (6+4) блок-шотів за два поєдинки.
Окрім цього, Сахнюк очолює рейтинг реалізації кидків у дивізіоні – 63%.
Нагадаємо, раніше гравцем тижня в конференції першого дивізіону став Богдан Близнюк з Луцька.
Зауважимо, що вихованець київського баскетболу Сахнюк переїхав у США влітку 2014 року.