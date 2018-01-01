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    У студентській баскетбольній лізі США відзначився успіхами ще один українець

    Цього разу титул «найкращого» отримав Євген Сахнюк
    Українця Євгена Сахнюка визнано найкращим гравцем захисту за тиждень у конференції CACC (Central Atlantic Collegiate Conference) студентської баскетбольної ліги США. Сахнюк виступає у другому дивізіоні NCAA за команду Університету Томаса Джефферсона, інформує офіційний сайт Федерації баскетболу України. В останніх поєдинках його команда перемогла
    • Сьогодні, 15:16
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    Євген Сахнюк
    Євген Сахнюк

    Цього разу титул «найкращого» отримав Євген Сахнюк

    Українця Євгена Сахнюка визнано найкращим гравцем захисту за тиждень у конференції CACC (Central Atlantic Collegiate Conference) студентської баскетбольної ліги США.

    Сахнюк виступає у другому дивізіоні NCAA за команду Університету Томаса Джефферсона, інформує офіційний сайт Федерації баскетболу України.

    В останніх поєдинках його команда перемогла Джорджиан Корт (84:82) та Фелісіан (60:56).

    У цих матчах киянин набрав відповідно 23 очки та 14 підбирань і 14 очок та 9 підбирань. Також зробив 10 (6+4) блок-шотів за два поєдинки.

    Окрім цього, Сахнюк очолює рейтинг реалізації кидків у дивізіоні – 63%.

    Нагадаємо, раніше гравцем тижня в конференції першого дивізіону став Богдан Близнюк з Луцька.

    Зауважимо, що вихованець київського баскетболу Сахнюк переїхав у США влітку 2014 року.

    США баскетбол
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