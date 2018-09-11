У Токіо можуть перейти на літній час заради Олімпійських ігор



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Організатори хочуть, щоб спортсмени змагалися в більш комфортних умовах

Глава організаційного комітету Олімпійських ігор-2020 Йоширо Морі запропонував уряду міста перейти на літній час під час проведення головного старту чотириріччя.

Про це повідомляє АР.

Згідно із задумом, завдяки таким змінам змагання будуть проводитися в більш прохолодних температурних умовах.

У вівторок, 11 вересня, Морі виступив на зустрічі з представниками Міжнародного олімпійського комітету (МОК).

Ідея спікера отримала підтримку, оскільки цього літа в Токіо була сильна спека. При цьому знайшлося чимало учасників засідання, які виступили проти.

Під час зустрічі також було запропоновано перенести Ігри на жовтень, як це було в 1964 році, проте Морі відразу відмовився від цього.

За його словами, багато трансляторів вже підписали контракти щодо показу змагань і переносити Олімпіаду не можна.

Також в зв'язку з тим, що Ігри-2020 транслюватимуть у США, деякі змагання можуть проводити вранці, щоб увечері їх показували в Штатах, як це було під час проведення Олімпіади в Пекіні в 2008.

Причому це не підтримують жителі Токіо і не хочуть, щоб планування змагань здійснювалося з орієнтацією на іноземних мовників.

Нагадаємо, що Олімпійські Ігри в Токіо пройдуть з 24 липня по 9 серпня 2020 року.

Паралімпійські ігри відбудуться з 25 серпня по 6 вересня 2020 року.

Зазначимо, що на змаганнях в Токіо будуть додані шість нових дисциплін.

Джерело: Xsport.ua