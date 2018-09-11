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    У Токіо можуть перейти на літній час заради Олімпійських ігор

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    У Токіо можуть перейти на літній час заради Олімпійських ігор

    Організатори хочуть, щоб спортсмени змагалися в більш комфортних умовах

    Глава організаційного комітету Олімпійських ігор-2020 Йоширо Морі запропонував уряду міста перейти на літній час під час проведення головного старту чотириріччя.

    Про це повідомляє АР.

    Згідно із задумом, завдяки таким змінам змагання будуть проводитися в більш прохолодних температурних умовах.

    У вівторок, 11 вересня, Морі виступив на зустрічі з представниками Міжнародного олімпійського комітету (МОК).

    Ідея спікера отримала підтримку, оскільки цього літа в Токіо була сильна спека. При цьому знайшлося чимало учасників засідання, які виступили проти.

    Під час зустрічі також було запропоновано перенести Ігри на жовтень, як це було в 1964 році, проте Морі відразу відмовився від цього.

    За його словами, багато трансляторів вже підписали контракти щодо показу змагань і переносити Олімпіаду не можна.

    Також в зв'язку з тим, що Ігри-2020 транслюватимуть у США, деякі змагання можуть проводити вранці, щоб увечері їх показували в Штатах, як це було під час проведення Олімпіади в Пекіні в 2008.

    Причому це не підтримують жителі Токіо і не хочуть, щоб планування змагань здійснювалося з орієнтацією на іноземних мовників.

    Нагадаємо, що Олімпійські Ігри в Токіо пройдуть з 24 липня по 9 серпня 2020 року.

    Паралімпійські ігри відбудуться з 25 серпня по 6 вересня 2020 року.

    Зазначимо, що на змаганнях в Токіо будуть додані шість нових дисциплін.

    Джерело: Xsport.ua

    Олімпійські ігри (Олімпіада)
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