У Туреччині футболіст проніс на поле лезо і різав суперників під час матчу (фото+відео)



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Мансур Чалар Twitter

Божевілля дня!

У третьому турецькому дивізіоні відбувся незвичайний інцидент.

Під час матчу між «Амедспором» і «Сакарьяспором» один з гравців курдської команди Мансур Чалар непомітно проніс на полі лезо.

Упродовж матчу під час сутичок він кілька разів поранив суперників лезом, одному із суперників навіть порізав обличчя.

Варто зазначити, що під час матчу неодноразово відбувалися конфлікти між гравцями і уболівальниками суперників.

«Амедспор» представляє Діярбакир - столицю Турецького Курдистану, з яким у турків напружені відносини.

Клуб уже виступив на захист свого футболіста: «Коли ви не змогли виграти матч, ви почали обмовляти ім'я нашого гравця Мансура Чалара. Мансур - гордість нашого клубу».

Однак, футболісти «Сакарьяспору» після матчу показали, що навряд чи це є наклепом.



