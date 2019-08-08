У Туреччині повідомили про трансфер Коноплянки в «Бешикташ»



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Євген Коноплянка Твіттер

Офіційне оголошення про перехід анонсують на наступний тиждень

Турецьке онлайн видання haber365 повідомило про досягнення угоди між «Бешикташем» та німецьким «Шальке» про трансфер українського півзахисника Євгена Коноплянки.

Офіційно про угоду сторони мають оголосити наступного тижня. Її термін становитиме три роки. При цьому зарплата футболіста в турецькому клубі сягне 2 мільйони євро на рік.

Минулого тижня президент «Бешикташу» Фікрет Оман заперечував інформацію про угоду з Коноплянкою.