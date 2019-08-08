Екс-футболіст донецького «Олімпіка»: Не розумію, як можна їхати в країну, яка веде з нами війну?



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Олексій Дитятьєв каже, що футбол ніколи не був поза політикою Фото з соцмереж

Олексій Дитятьєв не став розповідати, що «спорт поза політикою»

Оборонець польської «Краковії» Олексій Дитятьєв, який раніше виступав за донецький «Олімпік», «Ворсклу», «Полтаву» і львівські «Карпати», розповів про своє ставлення до виступів в чемпіонатах Росії.

«Я не можу сказати, що прямо-таки проти того, щоб виступати в Росії, але особисто я не поїду. У мене є багато друзів, які грали там або вважають нормальним туди їхати виступати. У мене трохи інша позиція, але я ніколи з ними з цього приводу не сварився.

У мене така позиція: я не розумію, як можна їздити в країну, яка веде військові дії на території нашої держави. Для мене це незрозуміло і неприпустимо. Я б не поїхав, але не в моєму праві звинувачувати того, хто це зробив. Хтось може говорити «футбол поза політикою», але я не думаю, що таке взагалі можливо. Футбол ніколи не був поза політикою», - сказав Дитятьєв в ефірі YouTube-каналу SPORT TRAVELER UA.