  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Екс-футболіст донецького «Олімпіка»: Не розумію, як можна їхати в країну, яка веде з нами війну?

    • Розсилка
    Олексій Дитятьєв каже, що футбол ніколи не був поза політикою - Екс-футболіст донецького «Олімпіка»: Не розумію, як можна їхати в країну, яка веде з нами війну?
    Олексій Дитятьєв каже, що футбол ніколи не був поза політикою
    Фото з соцмереж

    Олексій Дитятьєв не став розповідати, що «спорт поза політикою»

    Оборонець польської «Краковії» Олексій Дитятьєв, який раніше виступав за донецький «Олімпік», «Ворсклу», «Полтаву» і львівські «Карпати», розповів про своє ставлення до виступів в чемпіонатах Росії.

    Читайте також

    «Я не можу сказати, що прямо-таки проти того, щоб виступати в Росії, але особисто я не поїду. У мене є багато друзів, які грали там або вважають нормальним туди їхати виступати. У мене трохи інша позиція, але я ніколи з ними з цього приводу не сварився.

    У мене така позиція: я не розумію, як можна їздити в країну, яка веде військові дії на території нашої держави. Для мене це незрозуміло і неприпустимо. Я б не поїхав, але не в моєму праві звинувачувати того, хто це зробив. Хтось може говорити «футбол поза політикою», але я не думаю, що таке взагалі можливо. Футбол ніколи не був поза політикою», - сказав Дитятьєв в ефірі YouTube-каналу SPORT TRAVELER UA.

     Читайте також: Православний Усик розбудив серед ночі розпусника Шарія (відео)
    Читайте також
    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Олімпік ФК Краковія Олексій Дитятьєв
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ