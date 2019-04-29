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    У Туреччині загинув півзахисник збірної Чехії

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    Йозеф Шураль - У Туреччині загинув півзахисник збірної Чехії
    Йозеф Шураль
    Чемпіонат

    Футбольна команда «Аланьяспор» потрапила в смертельну ДТП після матчу чемпіонату Туреччини

    У Туреччині в смертельну дорожньо-транспортну пригоду потрапили гравці команди «Аланьяспор» після матчу 30 туру чемпіонату країни проти «Кайсеріспор».

    Мікроавтобус, у якому перебували гравці команди «Аланьяспор», потрапив у аварію на шляху до Аланьї. Постраждали семеро футболістів. А чеський півзахисник Йозеф Шураль помер у лікарні від отриманих пошкоджень. Загиблому було 28 років.

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