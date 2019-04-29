У Туреччині загинув півзахисник збірної Чехії
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Йозеф Шураль
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Футбольна команда «Аланьяспор» потрапила в смертельну ДТП після матчу чемпіонату Туреччини
У Туреччині в смертельну дорожньо-транспортну пригоду потрапили гравці команди «Аланьяспор» після матчу 30 туру чемпіонату країни проти «Кайсеріспор».
Мікроавтобус, у якому перебували гравці команди «Аланьяспор», потрапив у аварію на шляху до Аланьї. Постраждали семеро футболістів. А чеський півзахисник Йозеф Шураль помер у лікарні від отриманих пошкоджень. Загиблому було 28 років.