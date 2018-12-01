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    У Вишневому провалився дах спортивного комплексу від снігу

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    Фото взяте з сайту&nbsp;isport.ua - У Вишневому провалився дах спортивного комплексу від снігу
    Фото взяте з сайту isport.ua

    При аварії ніхто не постраждав, усіх встигли евакуювати

    Сьогодні, 1 грудня, у місті Вишневе під Києвом під вагою снігу обвалився дах новоспеченого спорткомплексу, який був відкритий у травні.

    Ситуацію прокоментував міністр молоді та спорту Ігор Жданов:

    «Завдяки швидкій реакції тренерів, спортсменів, які саме в той момент займалися художньою гімнастикою, усі встигли евакуюватися зі спорткомплексу. Я доручив, щоб на місце події виїхав заступник міністра Микола Даневич.

    Працюємо спільно адміністрацією спортивного комплексу та місцевою владою над ретельним аналізом причин обвалення даху і узгодження подальших дій», - написав міністр у своєму Facebook профілі.

    За словами свідків, це справжнє диво, що ніхто не постраждав внаслідок обвалу.

    Джерело: iSport.ua

    Київщина спорткомплекс
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