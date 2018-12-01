У Вишневому провалився дах спортивного комплексу від снігу



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Фото взяте з сайту isport.ua

При аварії ніхто не постраждав, усіх встигли евакуювати

Сьогодні, 1 грудня, у місті Вишневе під Києвом під вагою снігу обвалився дах новоспеченого спорткомплексу, який був відкритий у травні.

Ситуацію прокоментував міністр молоді та спорту Ігор Жданов:

«Завдяки швидкій реакції тренерів, спортсменів, які саме в той момент займалися художньою гімнастикою, усі встигли евакуюватися зі спорткомплексу. Я доручив, щоб на місце події виїхав заступник міністра Микола Даневич.

Працюємо спільно адміністрацією спортивного комплексу та місцевою владою над ретельним аналізом причин обвалення даху і узгодження подальших дій», - написав міністр у своєму Facebook профілі.

За словами свідків, це справжнє диво, що ніхто не постраждав внаслідок обвалу.

Джерело: iSport.ua