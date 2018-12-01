У Вишневому провалився дах спортивного комплексу від снігу
-
Розсилка
При аварії ніхто не постраждав, усіх встигли евакуювати
Сьогодні, 1 грудня, у місті Вишневе під Києвом під вагою снігу обвалився дах новоспеченого спорткомплексу, який був відкритий у травні.
Ситуацію прокоментував міністр молоді та спорту Ігор Жданов:
«Завдяки швидкій реакції тренерів, спортсменів, які саме в той момент займалися художньою гімнастикою, усі встигли евакуюватися зі спорткомплексу. Я доручив, щоб на місце події виїхав заступник міністра Микола Даневич.
Працюємо спільно адміністрацією спортивного комплексу та місцевою владою над ретельним аналізом причин обвалення даху і узгодження подальших дій», - написав міністр у своєму Facebook профілі.
За словами свідків, це справжнє диво, що ніхто не постраждав внаслідок обвалу.
Джерело: iSport.ua