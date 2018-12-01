У Запоріжжі зіграли чвертьфінали Кубка ліги України з футзалу



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Двоє фаворитів несподівано поступилися своїм суперникам

Напередодні у Запоріжжі було зіграно чвертьфінальні поєдинки Кубка ліги за підсумками яких сформувалися пари півфіналістів.

Про це повідомляє прес-служба Асоціації футзалу України.

«Продексім» (Херсон) – «ХІТ» (Київ) – 4:0 (2:0)

Голи: Зварич (7), Білоцерківець (15), Корсун (37), Роніньо (39)

Попередження: І. Борсук (10)

Дуель принципових суперників завершилася доволі легкою перемогою херсонців, які потрапили до цієї пари в якості переможця групи А. Натомість, кияни стали четвертими у квартеті Б. Зрештою, підопічні Карлоса Барбози відправили по два м'ячі у ворота столичної команди у кожному з таймів.

Голами у складі «мельників» відзначилися Михайло Зварич, Микола Білоцерківець, Ігор Корсун та Роніньо. Тож, представники півдня України стали першим півфіналістом Кубка ліги і чекали на визначення свого суперника.

«Енергія» (Львів) – «Кардинал-Рівне» (Рівне) – 5:4 (3:2)

Голи: Радевич (9, 19), Гасюк (11), Ковальчук (27), Кузь (31) – Кравцов (12, 13), Горпинич (35, 36)

Попередження: Пітуля (39) – Горпинич (26)

Суперником «Продексіма» стала «Енергія», яка у доволі непростому поєдинку завоювала перепустку до півфіналу. До середини тайму номінальні господарі цієї пари зуміли вийти вперед завдяки голам Радевича та Гасюка. Втім, впродовж однієї хвилини Кравцов відквитав цей гандикап, оформивши дубль.

Одним з ключових епізодів у зустрічі став другий гол Радевича, який Віталій забив «у роздягальню», подарувавши своїй команді перевагу за результатами першої половини зустрічі. У другому таймі взяття воріт від Ковальчука та Кузя, здавалося б, остаточно поховали інтригу. Втім, так само як і Кравцову, впродовж хвилини дубль вдалося оформити Горпиничу, який скоротив різницю у рахунку до мінімуму. Однак, не більше. Тож, саме підопічні Валерія Легчанова продовжують боротьбу у турнірі.

«Епіцентр К-Авангард» (Одеса) – «АРПІ Запоріжжя» (Запорізька обл.) – 1:2 (1:0)

Голи: Соцький (7) – Моспан (21), Япарама (39)

Ще одне не менш захопливе протистояння відбулося у третьому за ліком півфінальному поєдинку. Господарі Фіналу Восьми, які були номінальними гостями цієї пари все ж зуміли мінімально перемогти своїх суперників. Дійсно, нині команди перебувають наприкінці турнірної таблиці Екстра-ліги, тож, кубковий турнір став чудовою нагодою як для одних, так і для інших, аби вже зараз нав'язати боротьбу за медалі.

Зрештою, перша половина лишилася за командою Федора Пилипіва, який проводив перший матч на чолі одеського клубу. М'ячем у складі представників Південної Пальміри відзначився Денис Соцький. Втім, вже на першій хвилині другого тайму Станіслав Моспан відновив паритет. Здавалося, що суперники можуть не виявити переможця впродовж сорока хвилин ігрового часу. Втім, у ворота «Епіцентру К-Авангард» команд забив екс-одесит Колінс Япарама, який минулого сезону захищав кольори «МКВ». Тож, колектив Максима Павлюка відсвяткував вольову перемогу і уважно слідкував за поєдинком «Ураган» – «Сокіл», в якому мав визначитися наступний суперник запоріжців.

«Ураган» (Івано-Франківськ) – «Сокіл» (Хмельницький) – 5:0 (2:0)

Голи: Кордоба (6), Абакшин (7), Когут (26), Цілик (30, 38)

Останнім півфіналістом став івано-франківський «Ураган», який як і у нещодавньому матчі Екстра-ліги, відвантажив 5 м'ячів у ворота команди Романа Ковальчика. Підопічним Максима Павленка вдалося забити два доволі швидких голи, зусиллями Кордоби та Абакшина, які заспокоїли гру та перевели її у більш спокійне русло.

Після перерви «дракони» ще тричі вразили володіння опонентів завдяки голу Когута і дублю Цілика. Тож, у другому півфінальному поєдинку франківці протистоятимуть господарю Фіналу восьми – «АРПІ Запоріжжя».

Півфінальні матчі будуть зіграні у суботу. Їхній розклад виглядає таким чином:

15:00. «Продексім» (Херсон) – «Енергія» (Львів)

17:00. «Ураган» (Івано-Франківськ) – «АРПІ Запоріжжя» (Запорізька обл.)