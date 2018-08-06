У заявці на матч «Арсенал-Київ» - «Маріуполь» було 12 орендованих гравців
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Розсилка
Наставника Арсенала Раванеллі взагалі було вилучено під час матчу
Як відомо, перемогу у матчі святкували приазовці
У заявку на матч прем'єр ліги «Арсенал-Київ» - «Маріуполь» потрапило 12 орендованих обома командами гравців.
У складі киян в стартовий склад потрапили Владислав Дубінчак (орендований у «Динамо»), Павло Оріховський ( «Динамо»), Денис Баланюк ( «Вісла»), Владислав Алексєєв ( «Динамо»).
У запасі почали матч Олександр Осман (орендований у «Динамо») і Сергій Гринь ( «Шахтар»).
А «Маріуполь» зі старту представили орендовані у «Шахтаря» Ігор Кирюханцев, Сергій Чоботенко, Андрій Борячук і Андрій Коробенко.
Олександр Піхальонок і В'ячеслав Чурко почали матч на лаві запасних.
Як відомо, вольову перемогу у матчі здобув «Маріуполь», який переграв суперника з рахунком 2:1.
Джерело: ua.tribuna.com