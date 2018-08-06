  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У заявці на матч «Арсенал-Київ» - «Маріуполь» було 12 орендованих гравців

    • Розсилка
    Наставника Арсенала Раванеллі взагалі було вилучено під час матчу - У заявці на матч «Арсенал-Київ» - «Маріуполь» було 12 орендованих гравців
    Наставника Арсенала Раванеллі взагалі було вилучено під час матчу

    Як відомо, перемогу у матчі святкували приазовці

    У заявку на матч прем'єр ліги «Арсенал-Київ» - «Маріуполь» потрапило 12 орендованих обома командами гравців.

    У складі киян в стартовий склад потрапили Владислав Дубінчак (орендований у «Динамо»), Павло Оріховський ( «Динамо»), Денис Баланюк ( «Вісла»), Владислав Алексєєв ( «Динамо»).

    У запасі почали матч Олександр Осман (орендований у «Динамо») і Сергій Гринь ( «Шахтар»).

    А «Маріуполь» зі старту представили орендовані у «Шахтаря» Ігор Кирюханцев, Сергій Чоботенко, Андрій Борячук і Андрій Коробенко.

    Олександр Піхальонок і В'ячеслав Чурко почали матч на лаві запасних.

    Як відомо, вольову перемогу у матчі здобув «Маріуполь», який переграв суперника з рахунком 2:1.

    Джерело: ua.tribuna.com

    НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат України Прем'єр Ліга ФК «Маріуполь» ФК «Арсенал-Київ»
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ