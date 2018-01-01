У збірній України з біатлону ще раз запевнили, що не будуть бойкотувати етап Кубка світу в Тюмені

Етап Кубка світу в Тюмені пройде 22-25 березня і стане заключним в сезоні

Жіноча збірна України з біатлону має намір виступити в дев'ятому етапі Кубка світу, який пройде в російській Тюмені. Видання «Тюменська арена» повідомляє, що українки позитивно відповіли журналісту на питання про участь в етапі під час зустрічі в аеропорту Сеула. «Звичайно, будемо брати участь. Чому ми повинні позбавляти себе



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Анастасія Меркушина. Фото: НОК України

Етап Кубка світу в Тюмені пройде 22-25 березня і стане заключним в сезоні

Жіноча збірна України з біатлону має намір виступити в дев'ятому етапі Кубка світу, який пройде в російській Тюмені.

Видання «Тюменська арена» повідомляє, що українки позитивно відповіли журналісту на питання про участь в етапі під час зустрічі в аеропорту Сеула.

«Звичайно, будемо брати участь. Чому ми повинні позбавляти себе змагань? У нас навіть не обговорювалося, щоб не поїхати в Тюмень. Бували там не раз, і ніяких проблем у нас не виникало. Впевнені, не виникне і на Кубку світу», - запевнили біатлоністки.

Етап Кубка світу в Тюмені пройде 22-25 березня і стане заключним в сезоні.

Увата (10-11 березня) і Ханти-Мансійськ (14-17 березня) приймуть етапи Кубка IBU.

Варто зазначити, що на сезон 2018-2019 в календарі Кубка світу російських етапів немає.

Раніше про бойкот російського етапу через ситуацію з допінгом оголосили збірні США і Чехії.

Раніше американська біатлоністка Сьюзан Данклі заявила про те, що не має наміру у поточному сезоні брати участь в етапі Кубку світу, який пройде у Тюмені.

Нагадаємо, Канада – перша країна, яка оголосила про бойкот змагань з біатлону у Росії.

Раніше про те, що Україна не буде бойкотувати російський етап Кубка світу з біатлону у Тюмені - повідомив президент ФБУ Володимир Бринзак.

Джерело: sportarena.com