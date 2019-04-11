У збірної України з боксу новий тренер



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Леонід Лоївський Федерація боксу України

Міністерство молоді та спорту затвердило наступника Дмитра Сосновського

Збірна України з боксу отримала нового тренера. Міністерство молоді та спорту України затвердило на цій посаді Леоніда Лоївського. Про це повідомляє прес-служба Федерації боксу України.

Попереднім місцем роботи Лоївського була збірна Азербайджану, з якою він посів четверте загальнокомандне місце на чемпіонаті світу 2017 року.

Колишній наставник збірної Дмитро Сосновський, який працював з командою 14 років, залишив посаду за власним бажанням.

Під керівництвом Сосновського збірна вигравала командну першість на чемпіонатах Європи, стала найсильнішою збірною світу 2011 року та виборола загальнокомандну першість на боксерському турнірі Олімпійських ігор 2012 року.

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