У збірну Іспанії зі скандалом повернувся Луїс Енріке



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Луїс Енріке Marca

Колишній тренер знову очолив національну команду

Колишній тренер збірної Іспанії Луїс Енріке повернувся на тренерську посаду в національній команді, інформує Marca.

Фахівець вперше очолив збірну після ЧС-2018, але залишив посаду в червні 2019 року через онкологічне захворювання 9-річної доньки Ксани. У серпні вона померла.

Виконуючим обов’язки тренера збірної призначили помічника Енріке Роберто Морено. Згодом іспанська федерація уклала з ним повноцінну угоду до літа 2020 року.

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Однак після переможного заключного матчу кваліфікації Євро-2020 проти Румунії (5:0) федерація в односторонньому порядку розірвала угоду з Морено та повернула на посаду Луїса Енріке.

За інформацією іспанських ЗМІ, Роберто Монерно не з’явився на прес-конференцію після матчу проти Румунії. Натомість тренер та деякі гравці збірної плакали після поєдинку в роздягальні.