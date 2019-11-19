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    У збірну Іспанії зі скандалом повернувся Луїс Енріке

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    Луїс Енріке - У збірну Іспанії зі скандалом повернувся Луїс Енріке
    Луїс Енріке
    Marca

    Колишній тренер знову очолив національну команду

    Колишній тренер збірної Іспанії Луїс Енріке повернувся на тренерську посаду в національній команді, інформує Marca.

    Фахівець вперше очолив збірну після ЧС-2018, але залишив посаду в червні 2019 року через онкологічне захворювання 9-річної доньки Ксани. У серпні вона померла.

    Виконуючим обов’язки тренера збірної призначили помічника Енріке Роберто Морено. Згодом іспанська федерація уклала з ним повноцінну угоду до літа 2020 року.

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    Однак після переможного заключного матчу кваліфікації Євро-2020 проти Румунії (5:0) федерація в односторонньому порядку розірвала угоду з Морено та повернула на посаду Луїса Енріке.

    За інформацією іспанських ЗМІ, Роберто Монерно не з’явився на прес-конференцію після матчу проти Румунії. Натомість тренер та деякі гравці збірної плакали після поєдинку в роздягальні.

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