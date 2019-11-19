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    Нападник збірної України Яремчук знову спровокував істерику в росіян

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    Роман Яремчук - Нападник збірної України Яремчук знову спровокував істерику в росіян
    Роман Яремчук
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    Тренер «Зеніта» та колишній воротар російської збірної нахамили у відповідь на коментар футболіста

    Коментар нападника збірної України Романа Яремчука знову викликав істерику з російської сторони. У відповідь на нейтральні слова футболіста йому нахамили тренер другої команди «Зеніта» Владіслав Радімов та колишній воротар російської збірної Руслан Нігматуллін.

    Яремчук, коментуючи заключний поєдинок кваліфікації Євро-2020, зазначив, що бажав би потрапити на чемпіонаті Європи в прохідну групу, а в фіналі зіграти проти Росії.

    У відповідь Радімов написав у Твіттері: «Це чудо коли-небудь вгамується? Як воно хоч виглядає». Публікацію прокоментував Нігматуллін: «А нафіг він взагалі потрібен? Не варто пресі реагувати на м…ків».

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    Нагадаємо, раніше вкрай істеричну реакцію викликав коментар Яремчука про те, що українська збірна – не російська, яка перемогла Шотландію та заявляє скрізь про майбутню перемогу на чемпіонаті Європи.    

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України Євро-2020 Роман Яремчук
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