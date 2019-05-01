У знаменитого іспанського воротаря стався інфаркт під час тренування



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Ікер Касільяс 90Min

37-річного голкіпера Ікера Касільяса забрали в лікарню з тренування «Порту»

У 37-річного іспанського голкіпера «Порту» Ікера Касільяса стався інфаркт під час тренування команди. Його забрали до лікарні одразу з поля, інформує Marca.

Наразі голкіперу нічого не загрожує. Втім поточного сезону він вже не зіграє.

Ікер Касільяс з 1998 по 2015 рік виступав за мадридський «Реал». З 2015 року грає за португальський «Порту». Контракт з клубом розраховано ще на один сезон.

У складі мадридців голкіпер виграв п’ять чемпіонських титулів у Іспанії, два Кубки та чотири Суперкубки країни. Тричі перемагав у Лізі чемпіонів, двічі в Суперкубку УЄФА, по разу вигравав Міжконтинентальний Кубок та Клубний чемпіонат світу.

У складі збірної Іспанії Касільяс вигравав чемпіонат світу та двічі чемпіонат Європи.