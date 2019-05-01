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    «Український» «Гент» програв у фіналі Кубка Бельгії (відео)

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    &laquo;Гент&raquo; -&nbsp;&laquo;Мехелен&raquo; - «Український» «Гент» програв у фіналі Кубка Бельгії (відео)
    «Гент» - «Мехелен»
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    Команда Яремчука, Безуса та Пластуна не змогла вибороти четвертий в історії трофей

    «Гент», у складі якого виступають українці Роман Яремчук, Роман Безус та Ігор Пластун, поступився «Мехелену» у фіналі Кубка Бельгії – 1:2.

    З українців у звітному поєдинку грав лише Безус, який вийшов на заміну на 67-й хвилині. Пластун просидів у запасі, а Яремчука не було в заявці.

    Відтак «Гент» змарнував нагоду здобути четвертий в історії національний Кубок.

    Голи в фіналі Кубка Бельгії «Гент» - «Мехелен»
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