«Український» «Гент» програв у фіналі Кубка Бельгії (відео)



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«Гент» - «Мехелен» Твіттер

Команда Яремчука, Безуса та Пластуна не змогла вибороти четвертий в історії трофей

«Гент», у складі якого виступають українці Роман Яремчук, Роман Безус та Ігор Пластун, поступився «Мехелену» у фіналі Кубка Бельгії – 1:2.

З українців у звітному поєдинку грав лише Безус, який вийшов на заміну на 67-й хвилині. Пластун просидів у запасі, а Яремчука не було в заявці.

Відтак «Гент» змарнував нагоду здобути четвертий в історії національний Кубок.