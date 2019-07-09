УАФ планує розширення Прем’єр-ліги
Прем'єр-ліга
ZIK
У найвищому дивізіоні чемпіонату України виступатимуть 16 команд
Українська асоціація футболу (УАФ) планує збільшити кількість учасників Прем’єр-ліги. У найближчому майбутньому в найвищому дивізіоні чемпіонату України мають виступати 16 команд.
УАФ наразі розглядає кілька варіантів можливого розширення Прем’єр-ліги.
За одним варіантом у сезоні-2020/21 учасників Прем’єр-ліги має стати 14, а у сезоні-2021/22 – вже 16.
Інший варіант передбачає збереження теперішніх 12 учасників на сезон-2020/21 та збільшення одразу до 16-ти сезону-2021/22.
Остаточне рішення має затвердити виконком УАФ.
Читайте також: Ібрагімович назвав унікальну команду мрії (фото)