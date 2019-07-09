  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    УАФ планує розширення Прем’єр-ліги

    • Розсилка
    Прем'єр-ліга - УАФ планує розширення Прем’єр-ліги
    Прем'єр-ліга
    ZIK

    У найвищому дивізіоні чемпіонату України виступатимуть 16 команд

    Українська асоціація футболу (УАФ) планує збільшити кількість учасників Прем’єр-ліги. У найближчому майбутньому в найвищому дивізіоні чемпіонату України мають виступати 16 команд.

    УАФ наразі розглядає кілька варіантів можливого розширення Прем’єр-ліги.

    За одним варіантом у сезоні-2020/21 учасників Прем’єр-ліги має стати 14, а у сезоні-2021/22 – вже 16.

    Інший варіант передбачає збереження теперішніх 12 учасників на сезон-2020/21 та збільшення одразу до 16-ти сезону-2021/22.

    Остаточне рішення має затвердити виконком УАФ.

     Читайте також: Ібрагімович назвав унікальну команду мрії (фото)
    Читайте також
    НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат України Прем’єр-ліга
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ