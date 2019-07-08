Ібрагімович назвав унікальну команду мрії (фото)
Златан Ібрагімович
Los Angeles Times
У символічній збірній за версією форварда грає 11 Ібрагімовичів
Шведський форвард «Лос-Анджелес Гелаксі» Златан Ібрагімович назвав досить оригінальну версію футбольної команди мрії. Він назвав у її складі 11 Златанів.
«Моя команда всіх часів. Залишилося лише визначити тренера. Можливо, ним буде Златан», - написав Ібрагімович у мережі Твіттер.
My favourite team of all time. I only have to decide the coach. Maybe will be Zlatan pic.twitter.com/MvRN5krxPc— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) 8 липня 2019 р.
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