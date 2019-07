Ібрагімович назвав унікальну команду мрії (фото)

У символічній збірній за версією форварда грає 11 Ібрагімовичів

Шведський форвард «Лос-Анджелес Гелаксі» Златан Ібрагімович назвав досить оригінальну версію футбольної команди мрії. Він назвав у її складі 11 Златанів.

«Моя команда всіх часів. Залишилося лише визначити тренера. Можливо, ним буде Златан», - написав Ібрагімович у мережі Твіттер.

My favourite team of all time. I only have to decide the coach. Maybe will be Zlatan pic.twitter.com/MvRN5krxPc