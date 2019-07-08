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    Ібрагімович назвав унікальну команду мрії (фото)

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    Златан Ібрагімович - Ібрагімович назвав унікальну команду мрії (фото)
    Златан Ібрагімович
    Los Angeles Times

    У символічній збірній за версією форварда грає 11 Ібрагімовичів

    Шведський форвард «Лос-Анджелес Гелаксі» Златан Ібрагімович назвав досить оригінальну версію футбольної команди мрії. Він назвав у її складі 11 Златанів.

    «Моя команда всіх часів. Залишилося лише визначити тренера. Можливо, ним буде Златан», - написав Ібрагімович у мережі Твіттер.

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