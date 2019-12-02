Угандієць Джошуа Чептегеі встановив світовий рекорд в шосейному бігу на 10 км



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23-річний атлет має вражаюче резюме - чотири рази вигравав чемпіонати світу, і двічі - Ігри Співдружності

Чинний чемпіон світу в бігу на 10 км побив показник, який тримався 9 років

У забігу на World Athletics Silver Label в іспанській Валенсії, який відбувся 1 грудня, легкоатлет з Уганди Джошуа Чептегеі на дистанції 10 км показав час 26 хвилин 38 секунд, і таким чином оновив рекорд світу, який стояв 9 років. Попередній світовий рекорд був встановлений у вересні 2010 року. На змаганнях в Утрехті (Нідерланди) кенієць Леонард Комон пробіг 10 кілометрів за 26 хвилин 44 секунди.

«Приголомшливий рік! Перемога в чемпіонаті світу і цей рекорд. Не можу повірити. Звичайно, я знав, що траса у Валенсії досить швидка і дозволяє показати хороший час. Радий, що досяг того, навіщо приїхав на ці змагання », - наводить слова Чептегеі офіційний сайт World Athletics.