Кіпчоге та Мухаммад - кращі легкоатлети світу у 2019 році



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Мохаммед зізналася, що не очікувала такого визнання

Еліуд Кіпчоге здобуває почемне звання вдруге поспіль

Кенійський марафонець Еліуд Кіпчоге та американська бігунка Далайла Мухаммад були визнані кращими легкоатлетами 2019 року за версією World Athletics. Цього року 35-річний Кіпчоге вчетверте виборов перемогу в Лондонському марафоні, а також став першим в історії спортсменом, який пробіг марафонську дистанцію менш ніж за 2 години (1: 59.40,2). Втім рекорд не є офіційним, адже встановлений на змаганнях, які проходять не під егідою Світової атлетики.

Кіпчоге, який другий рік поспіль виграв нагороду спортсмена року в чоловічій номінації, сказав:

-Я сподіваюся, що я надихаю людей. Я просто радий творити історію, і маю надію, що це буде великим натхненням для наступних поколіннь.

Окрім олімпійського золота в колекціх 29-річної американки два золота і два срібла чемпіонатів світу

29-річна Мухаммед виграла золото на чемпіонаті світу в Досі, на дистанції 400 м з перешкодами. До того ж легкоатлетка цього року двічі побила світовий рекорд - 52,16 сек та 52,20 сек.

-Це був дивовижний рік. Це був важкий рік, але я така вдячна! Ніколи не уявляла, що цей сезон завершиться саме так, - зазначила розчулена олімпійська чемпіонка 2016 року Далайла Мухаммад.

Нагадаємо, в категорії кращий молодий атлет «Зарка що сходить», перемогда українська стрибунка у висоту Ярослава Магучих. А у чоловіків - срібний медаліст чемпіонату світу в бігу на 5000 м ефіопець Селемон Барега .