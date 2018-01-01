УЄФА дискваліфікував відомого футболіста на один рік за вживання допінгу
- Вчора, 22:52
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Самір Насрі. Фото: La Gazzetta dello Sport
Спочатку УЄФА хотів відсторонити француза на два роки
Самір Насрі на рік відсторонений від футболу за вживання допінгу.
Дисциплінарний комітет УЄФА відсторонив півзахисника Саміра Насрі від футболу строком на 1 рік за вживання заборонених речовин, повідомляє Marca.
«Лас-Пальмас» також не має можливості укласти з ним контракт. Нагадаємо, гравця запідозрили у вживанні допінгу після того, як той пройшов терапію в клініці Лос-Анджелеса.
Спочатку УЄФА хотів відсторонити француза на 2 роки, проте після перегляду справи в CAS вирок був пом'якшений. На офіційному сайті УЄФА інформація має з'явитись у понеділок, 26 лютого.