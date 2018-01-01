УЄФА може заборонити російським фанатам відвідувати виїзні матчі

Під час зіткнень російських і іспанських футбольних фанатів був убитий поліцейський

УЄФА веде розслідування обставин сутичок фанатів «Атлетика» з Більбао і московського «Спартака» перед матчем 1/16 фіналу Ліги Європи. Про це повідомляє видання Mundo Deportivo. За відомостями видання, російському клубу загрожує штраф. Крім того, вболівальникам «червоно-білих», швидше за все, буде заборонено



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Фото rsport.ria.ru

Під час зіткнень російських і іспанських футбольних фанатів був убитий поліцейський

УЄФА веде розслідування обставин сутичок фанатів «Атлетика» з Більбао і московського «Спартака» перед матчем 1/16 фіналу Ліги Європи.

Про це повідомляє видання Mundo Deportivo.

За відомостями видання, російському клубу загрожує штраф. Крім того, вболівальникам «червоно-білих», швидше за все, буде заборонено відвідувати виїзні матчі єврокубків.

Настільки серйозне покарання загрожує «Спартаку», так як раніше фанати клубу вже не один раз негативно проявляли себе в матчах європейських турнірів.

Нагадаємо, що під час зіткнень російських і іспанських футбольних фанатів був убитий поліцейський. За даними El Mundo, правоохоронця доправили в лікарню, проте лікарі не змогли його врятувати.