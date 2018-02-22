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    Фанати російського «Спартака» влаштували криваве побоїще в Іспанії – убитий поліцейський

    Іспанська поліція затримала п’ятьох осіб, серед затриманих опинився і відомий російський репер
    Вболівальники московського «Спартака» влаштували криваві розбірки з фанатами іспанського «Атлетіка» в Більбао перед матчем 1/16 Ліги Європи, в результаті яких був смертельно поранений поліцейський і четверо людей отримали поранення. Про це повідомляє El Mundo.  Так, за інформацією ЗМІ, коп загинув від тромбоемболії в
    • Сьогодні, 06:49
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    Іспанська поліція затримала п’ятьох осіб, серед затриманих опинився і відомий російський репер

    Вболівальники московського «Спартака» влаштували криваві розбірки з фанатами іспанського «Атлетіка» в Більбао перед матчем 1/16 Ліги Європи, в результаті яких був смертельно поранений поліцейський і четверо людей отримали поранення.

    Про це повідомляє El Mundo. 

    Так, за інформацією ЗМІ, коп загинув від тромбоемболії в результаті удару факелом. Незважаючи на те, що його доставили в лікарню, врятувати поліцейського не вдалося. Загиблому було 50 років. 

    Називається кілька версій причин конфлікту. Так, за однією з них у 400 російських уболівальників не виявилося квитків на матч, і вони влаштували бійку з іспанськими вболівальниками, яка переросла в серйозне протистояння за участю поліції.

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    Фанати російського «Спартака» влаштували криваве побоїще в Іспанії – убитий поліцейський
    Фанати російського «Спартака» влаштували криваве побоїще в Іспанії – убитий поліцейський
    Фанати російського «Спартака» влаштували криваве побоїще в Іспанії – убитий поліцейський
    Фанати російського «Спартака» влаштували криваве побоїще в Іспанії – убитий поліцейський

    За іншою – російські вболівальники зайшли в один з іспанських барів, де один із росіян кинув якийсь предмет в іспанця, через що і зав’язалася бійка. 

    На вулицях конфлікт намагалися стримувати 600 представників поліції і 200 охоронців, що їх винайняв іспанський футбольний клуб.

    Іспанська поліція затримала п’ятьох осіб, серед затриманих опинився і відомий російський репер ST. 

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