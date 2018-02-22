Фанати російського «Спартака» влаштували криваве побоїще в Іспанії – убитий поліцейський

Іспанська поліція затримала п’ятьох осіб, серед затриманих опинився і відомий російський репер

Вболівальники московського «Спартака» влаштували криваві розбірки з фанатами іспанського «Атлетіка» в Більбао перед матчем 1/16 Ліги Європи, в результаті яких був смертельно поранений поліцейський і четверо людей отримали поранення. Про це повідомляє El Mundo. Так, за інформацією ЗМІ, коп загинув від тромбоемболії в



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Іспанська поліція затримала п’ятьох осіб, серед затриманих опинився і відомий російський репер

Вболівальники московського «Спартака» влаштували криваві розбірки з фанатами іспанського «Атлетіка» в Більбао перед матчем 1/16 Ліги Європи, в результаті яких був смертельно поранений поліцейський і четверо людей отримали поранення.

Про це повідомляє El Mundo.

Так, за інформацією ЗМІ, коп загинув від тромбоемболії в результаті удару факелом. Незважаючи на те, що його доставили в лікарню, врятувати поліцейського не вдалося. Загиблому було 50 років.

Називається кілька версій причин конфлікту. Так, за однією з них у 400 російських уболівальників не виявилося квитків на матч, і вони влаштували бійку з іспанськими вболівальниками, яка переросла в серйозне протистояння за участю поліції.

За іншою – російські вболівальники зайшли в один з іспанських барів, де один із росіян кинув якийсь предмет в іспанця, через що і зав’язалася бійка.

La tercera vez que nos atacan los ultras del Spartak en Bilbao

Están separados en pequeños grupos y están saliendo de varias calles cercanas a San Mamés pic.twitter.com/vAyB2ysqLu — David Vilumbrales (@Vilum_) 22 лютого 2018 р.

BATALLA CAMPAL entre aficionados de Athletic y Spartak de Moscú en los prolegómenos del partido. Tuvo que intervenir la Ertzaintza. #UEL pic.twitter.com/GqFYuVMith — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) 22 лютого 2018 р.

На вулицях конфлікт намагалися стримувати 600 представників поліції і 200 охоронців, що їх винайняв іспанський футбольний клуб.

Іспанська поліція затримала п’ятьох осіб, серед затриманих опинився і відомий російський репер ST.