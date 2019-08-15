  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    УЄФА назвав головних претендентів на титул футболіста сезону

    • Розсилка
    Вірджил ван Дейк - УЄФА назвав головних претендентів на титул футболіста сезону
    Вірджил ван Дейк
    Євроспорт

    Захисник «Ліверпуля», форварди «Барселони» та «Ювентуса» претендують на почесний титул

    УЄФА назвав трійку головних претендентів на титул найкращого футболіста сезону-2018/19.

    На почесне визнання претендують півзахисник «Ліверпуля» Вірджил ван Дейк, форвард «Барселони» Ліонель Мессі та форвард «Ювентуса» Кріштіану Роналду.

    Найкращого футболіста сезону УЄФА назве 29 серпня на церемонії в Монако. Тоді ж відбудеться й жеребкування групового раунду Ліги чемпіонів.

    Читайте також: Валійський гравець, який був на перегляді в «Манчестер Юнайтед», наклав на себе руки
    Ван Дейк став з «Ліверпулем» срібним призером чемпіонату Англії, переможцем Ліги чемпіонів та Суперкубка УЄФА.
    Читайте також
    УЄФА НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга чемпіонів Кріштіану Роналду Ліонель Мессі
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ