УЄФА назвав головних претендентів на титул футболіста сезону
Вірджил ван Дейк
Євроспорт
Захисник «Ліверпуля», форварди «Барселони» та «Ювентуса» претендують на почесний титул
УЄФА назвав трійку головних претендентів на титул найкращого футболіста сезону-2018/19.
На почесне визнання претендують півзахисник «Ліверпуля» Вірджил ван Дейк, форвард «Барселони» Ліонель Мессі та форвард «Ювентуса» Кріштіану Роналду.
Найкращого футболіста сезону УЄФА назве 29 серпня на церемонії в Монако. Тоді ж відбудеться й жеребкування групового раунду Ліги чемпіонів.