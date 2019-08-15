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    Валійський гравець, який був на перегляді в «Манчестер Юнайтед», наклав на себе руки

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    Джоел Дарлінгтон - Валійський гравець, який був на перегляді в «Манчестер Юнайтед», наклав на себе руки
    Джоел Дарлінгтон

    Тіло 20-річного футболіста, який на батьківщині вважався великим талантом, виявили його мати і брат в гаражі

    Валлійська футболіст Джоел Дарлінгтон наклав на себе руки через регулярні травми. Як повідомляє Daily Post, в останні два роки гравець постійно страждав від болю в спині через пошкодження хребетного диска, внаслідок чого впав у депресію. Фізіотерапія не допомагала Дарлінгтона впоратися з травмами. Гравець кинув навчання в коледжі, яке, як він сподівався, дозволить йому стати інструктором з фітнесу.

    Тіло 20-річного футболіста, який на батьківщині вважався великим талантом, виявили його мати і брат в гаражі.

    Кілька років тому Дарлінгтон проходив перегляд у «Манчестер Юнайтед», але достроково покинув його через перелом руки. Останнім клубом футболіста був «Бала Таун», який виступає в чемпіонаті Уельсу. Гравець також грав за збірні Уельсу на різних юніорських рівнях.

    Джерело: Чемпионат.com

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