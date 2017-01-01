УЄФА назвав символічну збірну відкриттів Ліги чемпіонів у 2017-му році

Один з критеріїв - щоб гравець був віком до 24 років

Офіційний сайт УЄФА опублікував символічну збірну з молодих гравців, що блиснули в 2017-му році в Лізі чемпіонів. Критерії для потрапляння в команду були наступні: вік - 24 роки і молодше та дебют в Лізі чемпіонів в 2017-му році, або суттєвий прорив при епізодичній появі в турнірі в минулому. Ось так виглядає ця символічна збірна: Воротар:



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УЄФА

Один з критеріїв - щоб гравець був віком до 24 років

Офіційний сайт УЄФА опублікував символічну збірну з молодих гравців, що блиснули в 2017-му році в Лізі чемпіонів.

Критерії для потрапляння в команду були наступні: вік - 24 роки і молодше та дебют в Лізі чемпіонів в 2017-му році, або суттєвий прорив при епізодичній появі в турнірі в минулому.

Ось так виглядає ця символічна збірна:

Воротар: Едерсон («Манчестер Сіті»);

Захисники: Нелсон Семеду («Барселона»), Давінсон Санчес («Тоттенгем»), Ніклас Зюле («Баварія»), Кіран Тірні («Селтік»);

Півзахисники: Харрі Уінкс («Тоттенгем»), Таліска («Бешикташ»), Марко Асенсіо («Реал»);

Нападники: Кіліан Мбаппе (ПСЖ), Тімо Вернер («Лейпциг»), Дімітрі Оберлен («Базель»).

Джерело: uefa.com