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    УЄФА оголосив трійку претендентів на звання гравця року

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    Лука Модрич, Кріштіану Роналду та Мохамед Салах. Фото: УЄФА - УЄФА оголосив трійку претендентів на звання гравця року
    Лука Модрич, Кріштіану Роналду та Мохамед Салах. Фото: УЄФА

    Серед них - жодного чемпіона світу

    Лука Модрич, Кріштіану Роналду і Мохамед Салах потрапили в шорт-лист претендентів на нагороду «Найкращому гравцю сезону 2017/18» за версією УЄФА.

    Про це повідомляє прес-служба організації.

    Найкращий футболіст і найкраща футболістка минулого року, а також володарі індивідуальних нагород по позиціях в Лізі чемпіонів УЄФА-2017/18 будуть оголошені під час жеребкування групового етапу в Монако 30 серпня.

    Найкращий гравець Ліги Європи-2017/18 буде названий на наступний день.

    Шорт-лист з трьох претендентів

    Лука Модрич («Реал» і збірна Хорватії)
    Переможець Ліги чемпіонів, фіналіст чемпіонату світу і володар нагороди найкращому гравцю чемпіонату світу.

    Кріштіану Роналду («Реал» / «Ювентус» і збірна Португалії)
    Виграв Лігу чемпіонів в рекордний п'ятий раз і в шостий раз поспіль став найкращим бомбардиром турніру.

    Мохамед Салах («Ліверпуль» і збірна Єгипту)
    Фіналіст Ліги чемпіонів, який в дебютному сезоні в «Ліверпулі» встановив відразу кілька рекордів.

    Шорт-лист на чоловічу нагороду склало журі, до якого увійшли 80 тренерів клубів-учасників групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА і Ліги Європи УЄФА, а також 55 журналістів з усіх асоціацій УЄФА, відібраних асоціацією європейських спортивних видань (ESM).

    Тренери і журналісти називали трійку кращих. За перше місце нараховувалося п'ять балів, за друге - три, за третє - один. У шорт-лист потрапили три гравці, які набрали найбільше балів. Тренери не могли голосувати за футболістів своєї команди.

    УЄФА НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат світу Ліга чемпіонів ЧС-2018 Ліга Європи Кріштіану Роналду
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