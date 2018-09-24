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    УЄФА скоротить кількість команд на груповій стадії Ліги Європи

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    УЄФА скоротить кількість команд на груповій стадії Ліги Європи

    Асоціація хоче прибрати 16 клубів з другого за силою європейського турніру

    УЄФА веде роботу над тим, щоб зменшити кількість команд на стадії групового раунду Ліги Європи з 48 до 32-х.

    Про це повідомив президент «Ювентуса» Андреа Аньєллі, слова якого наводить Football Italia.

    «Ми працюємо над введенням третього турніру. Це було б дуже добре для клубів, щоб у них було більше шансів брати участь в європейських змаганнях. З УЄФА ми також розглядаємо можливість скоротити кількість команд у Лізі Європи - з 48 до 32. Ми хочемо більшого балансу в цьому фантастичному спорті, тому що він залишається найкрасивішим видом спорту в світі», - зазначив він.

    «Ми повинні думати про те, який футбол ми хочемо залишити для наших дітей. У 70-х і 80-х роках Кубок європейських чемпіонів вигравали такі команди, як «Аякс» і «Бенфіка». Зараз складно побачити їх на вершині через величезну економічну нерівність між ними і клубами з Іспанії, Англії та Німеччини. Футбол за останні 10 років зріс з неймовірною швидкістю. Найбільш важливим фактором є прибуток від телевізійних прав, але третина доходів від футболу припадає на 12 найбагатших клубів», - зауважив Аньєллі.

    Раніше стало відомо, що Україна готує заявку на проведення Суперкубка УЄФА в 2021 році.

    Нагадаємо, в УЄФА спростували ідею проведення фіналу Ліги чемпіонів в Нью-Йорку.

    Джерело: Xsport.ua

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