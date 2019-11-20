УЄФА затвердила кошики для жеребкування Євро-2020 і вже визначила Україні першого суперника



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Євро-2020 відбудеться відразу в 12-ти містах UEFA.com

Наша команда гарантовано зіграє з Нідерландами

УЄФА офіційно затвердив кошики для жеребкування фінальної стадії Євро-2020.

Склад кошиків став відомий після завершення групового етапу відбіркових матчів, а сьогодні Союз європейських футбольних асоціацій остаточно затвердив посів команд.

Також нагадаємо, що залишилося ще чотири вільних місця, які визначаться за допомогою плей-оф Ліги націй. За останні путівки в бій вступлять відразу 16 команд.

Перший кошик

Україна (група С)

Бельгія (група В)

Італія (група А)

Англія (група D)

Німеччина (група F)

Іспанія (група E)

Другий кошик

Франція

Польща

Швейцарія

Хорватія

Нідерланди (група С)

РФ (група В)

Третій кошик

Португалія

Туреччина

Данія (група В)

Австрія

Швеція

Чехія

Четвертий кошик

Вельс

Фінляндія

Переможець плей-оф групи А

Переможець плей-оф групи В

Переможець плей-оф групи С

Переможець плей-оф групи D

Нагадаємо, що Євро-2020 відбудеться в 12 різних містах. Сам турнір триватиме з 12 червня по 12 липня. Жеребкування відбудеться 30 листопада.