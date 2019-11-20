Букмекери назвали фаворитів Євро-2020
Євро-2020
УЄФА
Головними претендентами на чемпіонство вважають Францію, Англію та Бельгію
Букмекери назвали головних претендентів на перемогу на чемпіонаті Європи з футболу 2020 року.
Головними фаворитами вважають Францію (коефіцієнт 4,98), Англію (5,5) та Бельгію (7,4), інформує betting.team.
Четвертою йде суперник України – збірна Нідерландів (8).
Читайте також: «Борусія» зацікавилася півзахисником «Динамо»
Команда Андрія Шевченка 11-та в котируваннях букмекерів з коефіцієнтом 62.
Нагадаємо, збірна України вийшла в фінальний турнір Євро-2020 з першого місця в групі з Португалією та Сербією.