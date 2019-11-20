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    Новини

    Букмекери назвали фаворитів Євро-2020

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    Євро-2020 - Букмекери назвали фаворитів Євро-2020
    Євро-2020
    УЄФА

    Головними претендентами на чемпіонство вважають Францію, Англію та Бельгію

    Букмекери назвали головних претендентів на перемогу на чемпіонаті Європи з футболу 2020 року.

    Головними фаворитами вважають Францію (коефіцієнт 4,98), Англію (5,5) та Бельгію (7,4), інформує betting.team.

    Четвертою йде суперник України – збірна Нідерландів (8).

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    Команда Андрія Шевченка 11-та в котируваннях букмекерів з коефіцієнтом 62.

    Нагадаємо, збірна України вийшла в фінальний турнір Євро-2020 з першого місця в групі з Португалією та Сербією.  

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України Євро-2020
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