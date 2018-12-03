УЄФА затвердив новий турнір для клубів. Поки невідомо, як це стосуватиметься України



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На засіданні у Дубліні Виконавчий комітет УЄФА затвердив створення третього клубного турніру в циклі 2021-24 років

З 2021 року на європейській арені зможуть виступати більше клубів з більшого числа асоціацій.

На засіданні у Дубліні Виконавчий комітет УЄФА затвердив створення третього клубного турніру у циклі 2021-2024 років.

Новий турнір (робоча назва UEL2) буде проводитися за тією ж схемою, що Ліга чемпіонів і Ліги Європи. На груповому етапі виступлять 32 команди.

Формат включає груповий етап (вісім груп по чотири команди), 1/8 фіналу, чвертьфінал, півфінал і фінал.

Перед 1/8 фіналу відбудеться додатковий раунд плей-офф. У ньому зустрінуться другі місця у групах UEL2 і треті місця у групах Ліги Європи.

Новий турнір передбачає 141 матч за 15 ігрових днів. Точно так, як у Лізі Європи.

Переможець нового турніру отримає путівку у наступний розіграш Ліги Європи.

Матчі проводитимуться по четвергах. Таким чином, Ліга чемпіонів і раніше відіграє по вівторках і середах, а Ліга Європи і новий турнір - по четвергах.

Фінали всіх клубних турнірів будуть проводитися на одному тижні – у середу (новий турнір), четвер (Ліга Європи) і суботу (Ліга чемпіонів).

Новий турнір гарантує, що на груповому етапі єврокубків будуть представлені щонайменше 34 асоціації (зараз – мінімум 26). Новий турнір буде відкритий для всіх національних асоціацій. Всі асоціації збережуть ті ж сумарні квоти, що зараз.

У циклі 2021-2024 років формат Ліги Європи буде приведений у відповідність з форматом нового турніру. Перед 1/8 фіналу вводиться додатковий раунд плей-офф. У ньому зустрінуться другі місця в групах Ліги Європи і треті місця в групах Ліги чемпіонів.

Формат Ліги чемпіонів і схема відбору залишаться без змін.