УЄФА збирається бойкотувати оновлений клубний чемпіонат світу з футболу

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У Союзі європейських футбольних асоціацій не хочуть нового турніру

УЄФА виступає проти планів Джанні Інфантіно про проведення реформованого клубного чемпіонату світу та перейшов від пасивного заперечення до активних дій.

Як повідомляє Marca, функціонери європейської федерації ініціювали зустрічі з колегами з КОНКАКАФ та африканської Федерації, щоб обговорити це питання.

Водночас, після таких дій ФІФА була змушена відкласти прийняття остаточного рішення щодо формату турніру, яке повинно було бути прийнято наприкінці травня. Тепер чиновники з УЄФА хочуть затвердити новий турнір після ЧС-2018.

Президенту ФІФА Джанні Інфантіно потрібно більше часу для того, щоб заручитися підтримкою різних федерацій, проте схилити на свою сторону УЄФА, яка як і раніше є противником термінів і формату турніру, главі ФІФА навряд чи вдасться.

УЄФА не хоче підтримувати новий турнір, адже він може внести розкол в асоціацію європейських футбольних клубів. Саме тому основна маса європейських клубів виступає проти турніру, у якому без дотримання спортивного принципу будуть виступати виключно європейські гранди.

Натомість, реакція великих європейських клубів поки що невідома.

Втім, на думку видання, «Реал», «Барселона», «Ювентус», «ПСЖ», «Баварія», «Манчестер Юнайтед» і «Манчестер Сіті» розуміють, що мають сильні позиції у ФІФА, адже саме ці клуби, за задумом Інфантіно, повинні були без відбору брати участь у новому турнірі, який був запланований на літо 2021 року.

При цьому, дані клуби навряд чи підуть на конфронтацію з УЄФА та ризикуватимуть доходами у Лізі чемпіонів заради нового турніру ФІФА.

Джерело: ua-football.com