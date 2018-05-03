Про це заявив Глава Адміністрації Президента України Ігор Райнін

Під головуванням Глави Адміністрації Президента України Ігоря Райніна відбулося чергове засідання Організаційного комітету з підготовки та проведення в Україні фінальних матчів Ліги чемпіонів 2018 року з футболу. Про це повідомляє офіційне інтернет-представництво президента України. «Україна повністю готова до проведення



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: president.gov.ua

Про це заявив Глава Адміністрації Президента України Ігор Райнін

Під головуванням Глави Адміністрації Президента України Ігоря Райніна відбулося чергове засідання Організаційного комітету з підготовки та проведення в Україні фінальних матчів Ліги чемпіонів 2018 року з футболу.

Про це повідомляє офіційне інтернет-представництво президента України.

«Україна повністю готова до проведення фінальних матчів Ліги чемпіонів 2018 року з футболу», - сказав Ігор Райнін у своєму вступному слові.

Глава Адміністрації Президента зазначив, що «цьогорічна подія – фінал Ліги чемпіонів сталася завдяки скоординованим зусиллям різних органів під постійною координацією та за всебічної підтримки Президента України».

Він нагадав, що за ініціативи Президента Петра Порошенка та за підтримки Федерації футболу України наша країна отримали право приймати фінальні матчі Ліги чемпіонів УЄФА.

Він також зазначив, що «свідченням високого рівня довіри до України є також той факт, що наша країна вже не вперше стає місцем, де проводяться масштабні та видовищні події світового рівня».

Вже 24 травня відбудеться фінальний матч жіночої Ліги чемпіонів між німецьким «Вольфсбургом» та французьким «Ліоном» на стадіоні «Динамо» ім. В.Лобановського.

А 26 травня на НСК «Олімпійський» у Києві відбудеться фінальний матч Ліги чемпіонів 2018 року з футболу. У фіналі почесний трофей розіграють іспанський «Реал» та англійський «Ліверпуль».

«Україна ретельно готувалася до цієї події. Ми здійснили низку заходів, спрямованих на створення умов для проведення цих матчів», - підкреслив Ігор Райнін.

Він відзначив нещодавнє ухвалення Верховною Радою Законів, спрямованих на забезпечення належного проведення фінальних матчів Ліги чемпіонів 2018 року з футболу.

Глава держави підписав ухвалені Закони України щодо внесення змін до Податкового і Митного кодексів України та Закону «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування».

Згідно з внесеними змінами, зокрема звільняються від податку на доходи фізичних осіб та військового збору доходи, отримані представниками УЄФА, членами команд та делегацій. Також звільнено від оподаткування ввізним митом товари, що ввозяться УЄФА на територію України.

Глава Адміністрації Президента висловив впевненість, що 11-12 травня поточного року представники УЄФА за результатами візиту проведуть фінальний звіт про гарантії безпечного функціонування всіх необхідних для проведення матчу систем і завершення всіх робіт і дадуть позитивну оцінку.

«Безумовно, залишається вирішити питання безпеки та громадського порядку. І це найголовніше питання», - підкреслив Ігор Райнін.

Водночас, він наголосив, що враховуючи, що фінальні матчі Ліги чемпіонів УЄФА за своїм статусом належать до заходів підвищеного ступеня ризику, наші правоохоронні структури мають продемонструвати свій професіоналізм та мінімізувати всі можливі ризики для людей, які відвідають Україну.

«Фінал Ліги чемпіонів – це європейське і світове свято. І наше з вами завдання, щоб ця подія для вболівальників усіх країн, мешканців Києва та усіх гостей дійсно була святом», - підкреслив Глава Адміністрації Президента України.

У свою чергу, виконавчий директор УЄФА Events SA Мартін Каллен подякував усім членам Організаційного комітету за підготовчу роботу.

«Це сталося саме завдяки вам. Безперечно це буде величний фінал для Ліги чемпіонів і для міста Києва», - сказав Мартін Каллен.

Він також додав, що залишається ще три тижні, та висловив впевненість, що «все вдасться організувати на належному рівні».

«Я впевнений, що після фіналу ми усі будемо задоволені результатом», - підсумував директор УЄФА Events SA.

Глава АПУ подякував УЄФА, Уряду, Федерації футболу України, Київському міському голові та усім членам Організаційного комітету за активну роботу та забезпечення координації у підготовці проведення фінальних матчів Ліги чемпіонів.

Оргкомітет опрацював питання забезпечення безпеки та правопорядку під час проведення фіналів, логістичні та інші організаційні питання.