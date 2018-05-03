«Рома» дала бій «Ліверпулю», однак пропустила підопічних Клоппа у фінал Ліги чемпіонів в Києві

Другим фіналістом поточного розіграшу Ліги чемпіонів став англійський «Ліверпуль»

У середу, 2-го травня, визначився другий фіналіст Ліги чемпіонів з футболу. Як відомо, першим фіналістом став «Реал», який за сумою двох матчів пройшов «Баварію». Ще один півфінал, де між собою зустрічалися «Рома» та «Ліверпуль», не мав такої інтриги, адже у першому матчі англійський клуб

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Фото: УЄФА

Другим фіналістом поточного розіграшу Ліги чемпіонів став англійський «Ліверпуль»

У середу, 2-го травня, визначився другий фіналіст Ліги чемпіонів з футболу. Як відомо, першим фіналістом став «Реал», який за сумою двох матчів пройшов «Баварію». Ще один півфінал, де між собою зустрічалися «Рома» та «Ліверпуль», не мав такої інтриги, адже у першому матчі англійський клуб доволі впевнено вдома здолав «вовків» з рахунком 5:2. Втім, два голи на виїзді і характер підопічних Ді Франческо, який вони проявили у чвертьфіналі з «Барселоною», залишав оптимістам та вболівальникам римського клубу надію.

І так, «Рома» доволі близькою була до того, щоб створити сенсацію. Наставник римського клубу Ді Франческо перед матчем-відповіддю заявив наступне:

«У таких іграх нормально нервувати, але ми повинні викластися на максимум. Ми повинні бути єдиною командою, всі повинні вірити. Ті, хто в це не вірить, може залишатися вдома».

І він був правий, «Рома» дійсно показала зуби і ледь не перевела матч у додатковий час, але як то кажуть - «двічі в одну річку не увійдеш», а наполегливі італійці були до цього близькими. Хоча починалося все для господарів поля вкрай невдало, адже вже на 10-й хвилині «Ліверпуль» забив швидкий гол: сталося це за рахунок помилки Наінгголана, який просто подарував м'яч Фірміно, той у свою чергу пройшов ближче до карного, викотив шкіряного на Мане, який без проблем розібрався з Аллісоном.

6:2 і гол на виїзді на користь англійського клубу, але «Рома» руки не опустила. За такі старання та характер «допоміг» італійському клубу Мілнер, який після рикошету головою увігнав м'яч у власні ворота вже через п'ять хвилин - 1:1 і інтрига знову хоч якось оживає.

Після голу «Рома» продовжила проходження першочергового завдання під назвою «забити тричі», однак загралася. На 25-й хвилині римляни пропустили випад від суперника, який завершився ударом Мане в Аллісона з вбивчої позиції. А після подачі з кутового підопічні Клопа забили другий гол - відзначився Вейналдум. Після такого господарі поля дійсно загубилися на полі, адже потрібно забивати вже чотири лише для того, щоб перевести гру в додатковий час.

Однак, на 35-й хвилині не допомогу господарям поля знову ледь не прийшов Мілнер, цього разу після пострілу Ель-Шаараві м'яч рикошетом від опорника «Ліверпуля» потрапив у стійку. Було б занадто, тому це і був останній небезпечний момент у першому таймі і команди за рахунку 2:1 на користь «Ліверпуля» пішли на перерву.

Початок другого тайму «Рома» провела ударно: Джеко втік на рандеву з Каріусом і був збитий у карному, але арбітр зафіксував замість пенальті офсайд - якого в епізоді не було. Втім, на 52-й хвилині Джеко таки свого домігся, коли після прострілу Ель-Шаараві таки увігнав м'яч у ворота гостей вже за правилами - 2:2. Через десять хвилин головний арбітр матчу Скоміна знову не фіксує пенальті - цього разу м'яч після пострілу Ель-Шаараві потрапив у руку Александру-Арнольду - все це було карному «Ліверпуля».

Якби у цих двох моментах пенальті таки було призначено, у Київ, швидше за все, за такою грою поїхала саме «Рома». Щодо «Ліверпуля», то він продовжував грати другим номером, і так, контратаки підопічних Клоппа могли стати результативними, однак тут головну скрипку грав голкіпер італійського клубу Аллісон - чого тільки вартий його сейв після вбивчого пострілу Фірміно з гострого кута.

Втім, кінцівка матчу пройшла саме за господарями поля, які і м'ячем більше володіли, більше били по воротах суперника і ще змогли забити двічі! За 10 хвилин до завершення основного часу Каріус парирує небезпечний постріл Джеко, а через шість хвилин Наінгголан з 23-метрів таки не залишає шансів голкіперу «червоних» - 3:2. Вже у доданий час, а саме на 93-й хвилині Унден потрапляє м'ячем в руку Клавану - Скоміна з третьої спроби вказує на точку, а Наінгголан робить вирок - 4:2.

Втім, одразу після пенальті словенський арбітр сповіщає про завершення матчу. У підсумку «Ромі» не вистачило одного голу для того, щоб перевести гру в овертайм, точніше сказати, не вистачило часу і сил. З іншого боку, команда Ді Фраческо явно провалила виїзний матч, за що і поплатилася також. Так, у Києві на НСК «Олімпійський», 26-го травня у фіналі між собою зіграють «Реал» та «Ліверпуль».

Ліга чемпіонів з футболу

1/2 фіналу (матч-відповідь)

«Рома» (Італія) - «Ліверпуль» (Англія) 4:2 (1:2)

Голи: 0:1 - Мане (9), 1:1 - Мілнер (15, авт), 1:2 - Вейналдум (25), 2:2 - Джеко (52), 3:2 Наінгголан (86), 4:2 - Наінгголан (90, пен)

«Рома»: Аліссон, Фасіо, Манолас, Коларов, Пеллегріні (Ундер, 53), Флоренці, Наінгголан, де Россі (Гоналон, 69), Ель-Шаараві (Антонуччі, 75), Шик, Джеко

«Ліверпуль»: Каріус, Ловрен, Робертсон, Александер-Арнолд (Клайн, 90), ван Дейк, Фірміно (Соланке, 87), Вейналдум, Салах, Мілнер, Мане (Клаван, 83), Гендерсон

Попередження: Ловрен (44), Флоренці (77), Манолас (84), Робертсон (84), Соланке (90)