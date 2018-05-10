Україна програла Польщі матчеву зустріч з кікбоксингу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Львові поляки перемогли з рахунком 4:1

У Львові 5 травня відбулася міжнародна зустріч з професійного кікбоксингу між командами України та Польщі.

Матч проходив у розділі К-1 і складався з п’яти поєдинків (3х3). Рахунок зустрічі – 1:4 на користь суперників української збірної, повідомляє прес-служба Національної федерації кікбоксингу України WAKO.

У місті Лева Україну представляли Богдан Базюк (чемпіон Кубку Європи 2017), Ярослав Сабар (призер ЧС та ЧЄ), Олександр Павлюк (чемпіон Європи та світу серед юніорів), а також Святослав Гасюк та Євген Клименко.

Суперниками українців стали такі досвідчені спортсмени як чемпіон світу Міхало Крулік, призер КС та КЄ Міхало Полак, чемпіон світу та Європи Адам Гєлат, призер польських турнірів Пьотр Сокул та призер Кубку світу 2017 Бартоломей Домалік.

Серед українців виграти свій двобій вдалося тільки Ярославу Сабару з Хмельницького.

«Ми отримали шикарний досвід. Завдяки цьому наші спортсмени стали більш вимогливі до себе та до тренувань», - запевнила очільниця Ліги професійного кікбоксингу України Ольга Павленко.

Вона також додала, що зустріч у Львові вплинула й на старших тренерів з К-1, які готові працювати й передавати свій досвід хлопцям, щоб якнайкраще підготувати їх до матчу-відповіді, який очікується восени у Польщі.