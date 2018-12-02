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    Українці Меркушина і Тищенко завоювали «бронзу» у сингл-міксті у Поклюці

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    Анастасія Меркушина та Артем Тищенко - Українці Меркушина і Тищенко завоювали «бронзу» у сингл-міксті у Поклюці
    Анастасія Меркушина та Артем Тищенко
    Фото взяте з сайту korrespondent.net

    В одиночній змішаній естафеті українські біатлоністи сьогодні «були в ударі»

    Меркушина потужно стартувала. До першої стрільби примчала шостою, з відставанням від Шевальє на 3,2 секунди, а після стрілянини, не допустивши жодного промаху, очолила гонку.

    По дорозі до другої стрільби українка пропустила вперед Брун-Лі (Норвегія), відставши від неї на 2,1 секунди. Але після цього відрізка Меркушина знову, безпомилково відстрілявшись, вийшла у лідери. Шевальє тим часом (два промахи на першому рубежі, жодного - на другому) встигла скоротити відставання від українки до 1,7 секунди.

    А ось Тищенко не зміг утримати лідерство. До першої стрільби він приїхав другим, програючи 3,2 секунди французу, обидва відстрілялися без промахів, але з вогневого рубежу українець пішов уже третім, пропустивши вперед канадця Гоу.

    До другої стрільби Тищенко прибув вже п'ятим (-6,4 секунди від Гоу), але за рахунок точності піднявся на друге місце - слідом за норвежцем Біркеланд (відставання 2,2 секунди).

    Меркушина після передачі естафети на дистанції знову була не найкращою - до обох вогневих рубежів українка діставалася четвертою, жодного разу не мазала і кожен раз продовжувала перегони на другій позициї.

    Щодо Тищенко, то на четвертому вогневому рубежі український біатлоніст допустив один промах та відстав від Біркеланд на 10,2 секунди, а на фініш прийшов з відставанням у 20,7 секунди. Проте це не завадило йому стати третім. 

    Поклюка, Словенія

    1. Норвегія (Текла Брюн-Лі, Ларс Хельге Біркеланд) - 38.26,7 (0 + 4)
    2. Австрія (Ліза Тереза Хаузер, Симон Едер) - 8,5 (0 + 5)
    3. Україна (Анастасія Меркушина, Артем Тищенко) - 20,7 (0 + 1)

    Джерело: Tribuna.com

    біатлон
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