Українці Меркушина і Тищенко завоювали «бронзу» у сингл-міксті у Поклюці



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Анастасія Меркушина та Артем Тищенко Фото взяте з сайту korrespondent.net

В одиночній змішаній естафеті українські біатлоністи сьогодні «були в ударі»

Меркушина потужно стартувала. До першої стрільби примчала шостою, з відставанням від Шевальє на 3,2 секунди, а після стрілянини, не допустивши жодного промаху, очолила гонку.

По дорозі до другої стрільби українка пропустила вперед Брун-Лі (Норвегія), відставши від неї на 2,1 секунди. Але після цього відрізка Меркушина знову, безпомилково відстрілявшись, вийшла у лідери. Шевальє тим часом (два промахи на першому рубежі, жодного - на другому) встигла скоротити відставання від українки до 1,7 секунди.

А ось Тищенко не зміг утримати лідерство. До першої стрільби він приїхав другим, програючи 3,2 секунди французу, обидва відстрілялися без промахів, але з вогневого рубежу українець пішов уже третім, пропустивши вперед канадця Гоу.

До другої стрільби Тищенко прибув вже п'ятим (-6,4 секунди від Гоу), але за рахунок точності піднявся на друге місце - слідом за норвежцем Біркеланд (відставання 2,2 секунди).

Меркушина після передачі естафети на дистанції знову була не найкращою - до обох вогневих рубежів українка діставалася четвертою, жодного разу не мазала і кожен раз продовжувала перегони на другій позициї.

Щодо Тищенко, то на четвертому вогневому рубежі український біатлоніст допустив один промах та відстав від Біркеланд на 10,2 секунди, а на фініш прийшов з відставанням у 20,7 секунди. Проте це не завадило йому стати третім.

Поклюка, Словенія

1. Норвегія (Текла Брюн-Лі, Ларс Хельге Біркеланд) - 38.26,7 (0 + 4)

2. Австрія (Ліза Тереза Хаузер, Симон Едер) - 8,5 (0 + 5)

3. Україна (Анастасія Меркушина, Артем Тищенко) - 20,7 (0 + 1)

Джерело: Tribuna.com