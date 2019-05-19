  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Українці вибороли перші медалі Кубка Європи зі спортивної ходьби

    • Розсилка
    Збірна України - переможець Кубка Європи зі спортивної хотьби - Українці вибороли перші медалі Кубка Європи зі спортивної ходьби
    Збірна України - переможець Кубка Європи зі спортивної хотьби
    Фейсбук

    Чоловіча і жіноча команди України зі спортивної ходьби на 50 кілометрів стали переможцями Кубка Європи зі спортивної ходьби

    У складі чоловічої команди йшли Іван Банзерук, Валерій Літанюк, Сергій Будза і Дмитро Собчук. Найшвидше з них дистанцію подолав Банзерук. Результат 3:48.40 год забезпечив йому шосте місце й олімпійський норматив. Літанюк з особистим рекордом фінішував сьомим (3:51.27 год). Сергій Будза посів 13-те місце (3:57.34 год), а Дмитро Собчук – 23-тє (4:03.13 год). Зазначимо, що на минулому Кубку Європи (Подебради, Чехія, 2017) українці також перемогли, інформує прес-служба Федерації легкої атлетики України.

    У жінок до перемоги команду привели Валентина Мирончук, Олена Собчук, Христина Юдкіна і Людмила Шелест. При цьому відразу троє з них фінішували у першій вісімці і з особистими рекордами. Мирончук була четвертою (4:15.50 год), Собчук – шостою (4:17.07 год), а Юдкіна – восьмою (4:19.57 год). Людмила Шелест посіла 17-те місце (4:36.05 год).

    На старт Кубка Європи ще не виходили чоловіки і жінки, які змагаються зі спортивної ходьби на 20 км.

     Читайте також: Збірники з ходьби повчили журналістів і поїхали здобувати Кубок Європи. Фоторепортаж з Конча-Заспи
    Читайте також
    спортивна ходьба легка атлетика
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ