Українці вибороли перші медалі Кубка Європи зі спортивної ходьби



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Збірна України - переможець Кубка Європи зі спортивної хотьби Фейсбук

Чоловіча і жіноча команди України зі спортивної ходьби на 50 кілометрів стали переможцями Кубка Європи зі спортивної ходьби

У складі чоловічої команди йшли Іван Банзерук, Валерій Літанюк, Сергій Будза і Дмитро Собчук. Найшвидше з них дистанцію подолав Банзерук. Результат 3:48.40 год забезпечив йому шосте місце й олімпійський норматив. Літанюк з особистим рекордом фінішував сьомим (3:51.27 год). Сергій Будза посів 13-те місце (3:57.34 год), а Дмитро Собчук – 23-тє (4:03.13 год). Зазначимо, що на минулому Кубку Європи (Подебради, Чехія, 2017) українці також перемогли, інформує прес-служба Федерації легкої атлетики України.

У жінок до перемоги команду привели Валентина Мирончук, Олена Собчук, Христина Юдкіна і Людмила Шелест. При цьому відразу троє з них фінішували у першій вісімці і з особистими рекордами. Мирончук була четвертою (4:15.50 год), Собчук – шостою (4:17.07 год), а Юдкіна – восьмою (4:19.57 год). Людмила Шелест посіла 17-те місце (4:36.05 год).

На старт Кубка Європи ще не виходили чоловіки і жінки, які змагаються зі спортивної ходьби на 20 км.