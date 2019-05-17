Збірники з ходьби повчили журналістів і поїхали здобувати Кубок Європи. Фоторепортаж з Конча-Заспи

Українські майстри спортивної ходьби сподіваються показати високі результати в Алітусі Іван Вербицький

Крізь майбутні змагання наші атлети розраховують зокрема виконати олімпійські нормативи

19 травня в литовському Алітусі відбудеться Кубок Європи зі спортивної ходьби. Українська команда їде на ці змагання доволі титулованим складом. У нього входять рекордсменка України у ходьбі на 50 кілометрів Христина Юдкіна, переможець попереднього Кубка Європи в індивідуальному і командному заліках Іван Банзерук, учасник трьох Олімпіад Сергій Будза, бронзові призери командного Кубка Європи-2017 серед юніорів Едуард Забуженко і Віктор Шумик, а також Інна Кашина, котра нещодавно стала другою з олімпійським нормативом на 20-кілометровій дистанції на змаганнях серії IAAF Race Walking Challenge у Ріу-Майорі.

Напередодні вильоту в Литву українські спортсмени провели відкрите тренування. На нього завітали зокрема титуловані представники інших видів легкої атлетики — олімпійська чемпіонка з семиборства Наталія Добринська, котра зараз готується втретє стати мамою і бронзова призерка Олімпіади в бігу на 1500 м Наталія Тобіас.

При цьому заняття це було оригінальним, бо тренувалися не стільки самі атлети, скільки журналісти, які завітали на подію. Христина Юдкіна пояснила представникам ЗМІ тонкощі техніки спортивної ходьби, типові помилки, яких припускаються і навіть отримують дискваліфікації на найсерйозніших змаганнях топові спортсмени. Журналісти змогли себе відчути спершу суддями, а потім самі покрокували під наглядом приставлених до них маститих атлетів. Звісно, за «фазами польоту» і «зігнутими колінами» репортерів надто прискіпливо не слідкував ніхто.

Сергій Будза, від якого пощастило отримувати настанови мені, після завершення «тренування» розповів, чого очікує від майбутнього Кубка Європи.

«Завдання — відібратися на чемпіонат світу і виконати олімпійський норматив на Токіо-2020. Конкуренція у нас дуже висока. Треба доводити свій клас на кожному старті», - каже один з найдосвідченіших у нашій команді, 34-річний спортсмен, який народився в селі Суботівка Могилів-Подільського району Вінницької області, а зараз живе й тренується у Білій Церкві (розширене інтерв’ю з Сергієм Будзою читайте завтра).

Склад збірної України для участі у Кубку Європи-2019 зі спортивної ходьби в Алітусі (Литва)

20 кілометрів, чоловіки: Іван Лосєв, Віктор Шумик, Едуард Забуженко, Олег Свистун

20 кілометрів, жінки: Інна Кашина, Тамара Гаврилюк, Марія Філюк, Ганна Шевчук

50 кілометрів, чоловіки: Іван Банзерук, Сергій Будза, Валерій Літанюк, Дмитро Собчук

50 кілометрів, жінки: Валентина Мирончук, Людмила Шелест, Христина Юдкіна, Олена Собчук

10 кілометрів, юніори: Ігор Гончаренко, Владислав Бірюков, Тарас Корецький

10 кілометрів, юніорки: Дарина Касян, Аліна Ткач, Євгенія Сичок

Іван Вербицький, «Главком»