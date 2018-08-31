Українці здобули більше 20 медалей на міжнародному турнірі зі сквошу в Одесі



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Загалом на рахунку представників України 23 нагороди

Нещодавно в Одесі завершився міжнародний турнір зі сквошу Zenit Black Sea Open 2018, який проводиться в Україні вже ввосьме.

Участь у змаганнях взяли 132 спортсмени з 10 країн світу, повідомляє офіційний сайт Федерації сквошу України.

Зазначається, що на цьому чемпіонаті не було зірок світового та вітчизняного сквошу.

Найбільшу кількість медалей здобули українці.

Призерами турніру у своїх категоріях стали:

ПРО

2. Погребняк Дмитро (Україна)

3. Желудков Тимофій (Україна)

Леді

1. Костюкова Анастасія (Україна)

3. Жуковець Юлія (Україна)

М1

1. Алексеєнко Олексій (Україна)

3. Фредюк Сергій (Україна)

М2

2. Віхнич Микола (Україна)

3. Кравс Юрій (Україна)

Леді 2

1. Конькова Ганна (Україна)

2. Джандан Галина (Україна)

3. Яковенко Ірина (Україна)

ВU-11

1. Щербаков Єгор (Україна)

2. Хлус Микита (Україна)

3. Зайченко Давид (Україна)

GU-11

1. Бегеба Христина (Україна)

2. Крикун Анастасія (Україна)

3. Федотова Єлизавета (Україна)

ВU-15

1. Щербаков Дмитро-мол. (Україна)

2. Біляєв Остап (Україна)

3. Ал Хассан Карім (Україна)

GU-15

1. Котова Ольга (Україна)

2. Величко Мілена (Україна)

3. Ал Хассан Ясміна (Україна)