Українці здобули п'ять нагород чемпіонату світу U-17 з воднолижного спорту
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У скарбничці національної збірної України п'ять нагород, з яких дві – найвищого ґатунку
Цими вихідними в Сесені (Іспанія) завершився розіграш нагород світової першості з воднолижного спорту U-17.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства молоді та спорту України.
За підсумками змагань у скарбничці національної збірної України п'ять нагород, з яких дві – найвищого ґатунку.
Олександр Самойлов став дворазовим чемпіоном світу, виборовши золото у стрибках з трампліну та в багатоборстві.
Також в активі Самойлова «бронза» у дисципліні фігурне катання.
Дві нагороди у стрибках з трампліну мають й українки.
Софія Максименкова піднялася на другу сходинку п’єдесталу світової першості, а Станіслава Просветова – на третю.
Здобуті нагороди дозволили «синьо-жовтій» збірній вперше увійти до трійки лідерів командного заліку.