Українці здобули п'ять нагород чемпіонату світу U-17 з воднолижного спорту



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Фото: dsmsu.gov.ua

У скарбничці національної збірної України п'ять нагород, з яких дві – найвищого ґатунку

Цими вихідними в Сесені (Іспанія) завершився розіграш нагород світової першості з воднолижного спорту U-17.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства молоді та спорту України.

За підсумками змагань у скарбничці національної збірної України п'ять нагород, з яких дві – найвищого ґатунку.

Олександр Самойлов став дворазовим чемпіоном світу, виборовши золото у стрибках з трампліну та в багатоборстві.

Також в активі Самойлова «бронза» у дисципліні фігурне катання.

Дві нагороди у стрибках з трампліну мають й українки.

Софія Максименкова піднялася на другу сходинку п’єдесталу світової першості, а Станіслава Просветова – на третю.

Здобуті нагороди дозволили «синьо-жовтій» збірній вперше увійти до трійки лідерів командного заліку.