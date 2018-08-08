  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Українці здобули п'ять нагород чемпіонату світу U-17 з воднолижного спорту

    • Розсилка
    Фото:&nbsp;dsmsu.gov.ua - Українці здобули п'ять нагород чемпіонату світу U-17 з воднолижного спорту
    Фото: dsmsu.gov.ua

    У скарбничці національної збірної України п'ять нагород, з яких дві – найвищого ґатунку

    Цими вихідними в Сесені (Іспанія) завершився розіграш нагород світової першості з воднолижного спорту U-17.

    Про це повідомляє прес-служба Міністерства молоді та спорту України.

    За підсумками змагань у скарбничці національної збірної України п'ять нагород, з яких дві – найвищого ґатунку.

    Олександр Самойлов став дворазовим чемпіоном світу, виборовши золото у стрибках з трампліну та в багатоборстві.

    Також в активі Самойлова «бронза» у дисципліні фігурне катання.

    Дві нагороди у стрибках з трампліну мають й українки.

    Софія Максименкова піднялася на другу сходинку п’єдесталу світової першості, а Станіслава Просветова – на третю.

    Здобуті нагороди дозволили «синьо-жовтій» збірній вперше увійти до трійки лідерів командного заліку.

    водні види спорту чемпіонат світу Збірна України
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ