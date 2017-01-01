Українець Абраменко виграв перший етап Кубка світу з фристайлу

У дисципліні «лижна акробатика» українець показав результат 233.10

Провідний український фристайлист Олександр Абраменко успішно стартував в олімпійському сезоні, вигравши золото на першому етапі Кубка світу у фінському місті Рука. У дисципліні «лижна акробатика» українець показав результат 233.10, випередивши найближчого переслідувача канадця Олівера Рочона на 4.48 пункти. Бронзовим призером змагань



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Олександр Абраменко

У дисципліні «лижна акробатика» українець показав результат 233.10

Провідний український фристайлист Олександр Абраменко успішно стартував в олімпійському сезоні, вигравши золото на першому етапі Кубка світу у фінському місті Рука.

У дисципліні «лижна акробатика» українець показав результат 233.10, випередивши найближчого переслідувача канадця Олівера Рочона на 4.48 пункти.

Бронзовим призером змагань став росіянин Станіслав Нікітін, який набрав 224.58 очка.

Відзначимо, що це перший старт для Абраменка за рік, який пропустив весь попередній сезон через важку травму.

Український фристайлист повернувся до тренувань лише 1 квітня цього року.

Джерело: xsport.ua